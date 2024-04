El DT de Pumas analiza por qué se enojó el “Toto” Salvio a salir de cambio contra el León

Uno de los capitanes de los Pumas es el experimentado extremo argentino Eduardo “Toto” Salvio, quien desde que llegó a los Auriazules hace un par de campañas proveniente de Boca Juniors ha sido un referente en el terreno de juego, sin embargo en las últimas jornadas del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX se le ha notado “estresado”, sobretodo en contra de los Panzas Verdes del León, ya que cuando salió de cambio en el segundo tiempo se le notó molesto.

¿Cómo mostró su enojo el “Toto” Salvio contra el León?

Cuando su entrenador Gustavo Lema lo retiró del terreno de juego para que cediera su lugar a su compatriota Leo Suárez hizo señas de aplausos en un tono sarcástico, además de despedirse de la afición de los del Pedregal y por último al llegar al banquillo pateó botellas que se encontraban cerca; en conferencia de prensa se le cuestionó a su director técnico que es lo que ocurre con el número 10 de los de Universidad Nacional.

“El ‘Toto’ salió y vi las imágenes recién. Saludó enojado. No hay mucha explicación. Hay situaciones que son de sentimiento, de sensación. En líneas generales no me gustó el primer tiempo y tuvimos tres o cuatro situaciones, incluido el gol. En todas estuvo el ‘Toto’. En nueve jornadas, en siete goles participó el ‘Toto’. Está en un momento donde tiene competencia. El enojo cuando sale es normal y a los dos minutos se le pasa y está apoyando. El objetivo es grupal y es un ejemplo de cómo entrenar. Es un jugador top por lo que aporta y es el jugador de mayor jerarquía, por recorrido e historia. Hay que sacarse el sombrero y si la gente quiere reprobar la situación o está bajo, yo pongo otros elementos encima de la mesa. Agradecido de tenerlo en el plantel”, respondió de manera contundente Gustavo Lema sobre la situación que atraviesa el “Toto” Salvio.

¿Se va el “Toto” Salvio de los Pumas?

El contrato de Eduardo Salvio termina al final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, por lo que esa podría ser una de las razones que le está generando estrés al argentino; a lo largo del semestre ha dicho que está interesado en renovar, sin embargo todo parece indicar que las negociaciones con la directiva no van por buen puerto.

