Cristiano Ronaldo EXPLOTA contra periodista: “Que deje de usar botox, parece una manzana”

Cristiano Ronaldo continúa envuelto en la polémica, luego de abandonar súbitamente la concentración de la Selección de Portugal ante los problemas personales con el director técnico Jorge Jesús y recientemente se vio involucrado en una discusión con un presentador de televisión.

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Cristiano Ronaldo a Simon Jordan: "Que deje de usar botox. Parece una manzana"

La salida de Cristiano Ronaldo de la Selección Portuguesa sigue siendo tema de discusión y el asunto se tocó durante el programa 'Football Uncensored' que conduce Piers Morgan, amigo de CR7 y quien lo defendió ante el desplante de Jorge Jesús.

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Sin embargo, las palabras de Morgan no cayeron bien en Simon Jordan, expropietario del Crystal Palace y compañero de fórmula del programa quien le recriminó a Piers: "Deja de besarle el trasero de forma servil".

Las declaraciones de Jordan llegaron a los oídos de Cristiano a través de un mensaje de texto que envió el propio Morgan al portugués y la respuesta fue leída en el mismo programa un día después en donde El Comandante le recomendó dejar de usar bótox.

🚨 What did Cristiano Ronaldo say to Piers Morgan about Simon Jordan?



🤣🍎 "That blonde guy - tell him to STOP with the botox. He looks like an apple!"



📺 https://t.co/WBJJTyemij@piersmorgan | @cristiano | @sjopinion10 pic.twitter.com/Vhr4FfuMy9 — Sports Uncensored (@SportsUncensrd) October 7, 2026

"Ese rubio, dile que deje de usar bótox. Parece una manzana", habría respondido Cristiano Ronaldo, de acuerdo con Morgan, quien agregó en todo burlón.

"Noticia de última hora en directo de Cristiano Ronaldo. Eres una manzana. Una manzana rubia de rostro sospechosamente liso", dijo el presentador a su compañero, quien no se encontraba presente al momento de la emisión.

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