David Céspedes, médico experto en longevidad: “Cuando envejecemos el tiempo se nos pasa más rápido y es por esto que le pasa a tu cerebro”

Los veranos de la infancia parecían interminables. Sin embargo, durante la vida adulta es habitual sentir que las semanas, los meses y hasta los años pasan cada vez más rápido. David Céspedes, médico y divulgador enfocado en longevidad, compartió una explicación sobre esta sensación que muchas personas reconocen en su día a día.

Su planteamiento relaciona el paso del tiempo con las experiencias que vivimos y la manera en que las recordamos. Aunque cumplir años puede influir, las investigaciones muestran que la edad no explica por completo este fenómeno. La rutina también tiene un papel en cómo reconstruimos lo vivido.

¿Por qué David Céspedes dice que el tiempo pasa más rápido al envejecer?

De acuerdo con Céspedes, durante la infancia abundan las primeras veces. Aprender a leer, conocer amigos o descubrir lugares introduce experiencias distintas que pueden convertirse en referencias al recordar esa etapa.

“Tu cerebro registraba cada detalle. Por eso esos años se sienten tan largos”, explicó el divulgador en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

En la adultez, muchos días comparten recorridos, horarios y actividades. Según su explicación, esa repetición hace que resulte más difícil distinguir unas jornadas de otras cuando miramos hacia atrás. Por ello, un periodo lleno de días similares puede parecer más corto en el recuerdo.

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¿Qué encontraron los estudios sobre la rutina y los recuerdos?

Una investigación de Dinah Avni-Babad e Ilana Ritov, publicada en 2003, analizó esta relación mediante cuatro experimentos y dos estudios de campo. Sus resultados mostraron que las actividades rutinarias se recordaban como más breves que las realizadas en condiciones menos repetitivas.

El hallazgo permite enriquecer la explicación de Céspedes: la rutina puede influir en la duración que atribuimos a una experiencia después de vivirla. Esto no significa que el cerebro deje de formar recuerdos, sino que cambia la manera en que evaluamos el tiempo transcurrido.

¿Aprender algo nuevo puede beneficiar la memoria al envejecer?

El Proyecto Synapse evaluó a adultos mayores que aprendieron fotografía digital, costura de colchas o ambas actividades durante unos tres meses. Los grupos de aprendizaje dedicaron una media de aproximadamente 16.5 horas semanales a estas tareas.

En conjunto, mejoraron su memoria episódica frente a los grupos que realizaron actividades menos exigentes. Los resultados más claros aparecieron en fotografía y en la combinación de ambas habilidades.

Aprender a utilizar la cámara del celular o comenzar una actividad manual son opciones para incorporar retos. Sin embargo, ese estudio no demostró que aprender una afición haga sentir los años más lentos. Su aportación fue mostrar beneficios específicos para la memoria, un aspecto relevante del envejecimiento saludable.