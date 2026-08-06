Peligro para Cristiano Ronaldo: el partido de Messi ante Atlético San Luis lo dejó más cerca de robarle un récord

Lionel Messi volvió a demostrar que sigue compitiendo al máximo nivel en la Leagues Cup (con calendario confirmado). Tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el capitán argentino regresó con Inter Miami y fue la gran figura en el triunfo 4-2 sobre Atlético San Luis. Marcó un doblete, dio una asistencia y se acercó al récord de Cristiano Ronaldo.

Con esos dos goles, Messi sigue sumando récords en medio de su intensa rivalidad con Cristiano Ronaldo. El portugués es el máximo goleador de la historia del futbol y Leo lo sigue en el segundo lugar.

|REUTERS

¿Cuántos goles separan a Lionel Messi de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo sigue siendo el máximo goleador oficial de todos los tiempos con 976 goles en 1,329 partidos. Por su parte, Leo Messi acumula 921 anotaciones en 1,166 encuentros, por lo que ahora la distancia entre ambos es de 55 goles.

TE PUEDE INTERESAR:



Más allá del total de anotaciones, el argentino mantiene una mejor media goleadora. Messi registra un promedio cercano a 0.79 goles por partido, mientras que Cristiano presenta alrededor de 0.73. Además, si se excluyen los goles de penal, el futbolista de Inter Miami también supera al portugués.

|Instagram: Cristiano Ronaldo

La pelea por alcanzar los 1,000 goles oficiales sigue abierta. Cristiano continúa más cerca de esa barrera histórica, aunque Messi mantiene un ritmo que le permite seguir recortando diferencias.

Así está el ranking de máximos goleadores de la historia

Con los números actualizados, la clasificación histórica queda de la siguiente manera:

Cristiano Ronaldo: 976 goles

Lionel Messi: 921 goles

Josef Bican: 805 goles

Romário: 772 goles

Pelé: 757 goles

The finish. The celebration. Leo Messi 🩷🖤 pic.twitter.com/fRxzbkF6Ae — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

En selecciones nacionales, Cristiano también lidera con 146 goles, mientras que Messi suma 125, ambos muy por delante del iraní Ali Daei, quien terminó su carrera con 109.

Calendario de Inter Miami en la Leagues Cup 2026