Cristiano Ronaldo ya tendría fecha de exámenes médicos con el Al-Nassr

El futuro de Cristiano Ronaldo parece estar definido. El futbolista portugués podría jugar en el balompié de Arabia Saudita, tras haber rescindido su contrato con el Manchester United, e incluso ya tendría fecha para realizar los exámenes médicos con el Al-Nassr.

El entorno de ‘CR7’ no se ha manifestado al respecto de la oferta e insistencia por parte del Al-Nassr. No obstante, de acuerdo a los últimos reportes, se ha quedado sin opciones en Europa y por eso, no vería con malos ojos el millonario ofrecimiento de los árabes.

Los exámenes médicos para Cristiano Ronaldo

De acuerdo a información de CBS, el Al-Nassr ya tendría programada la sesión para realizar los exámenes médicos del lusitano. Esto sería para agilizar el proceso y asi, poder incorporar al delantero lo más pronto posible. Cabe recordar que el interés del conjunto árabe se dio incluso desde antes de la Copa del Mundo, pero en su momento ambas partes hicieron a un lado el tema, para que el lusitano se concentrara en Qatar 2022.

La liga de Arabia Saudita continúa en actividad y el próximo partido del Al-Nassr será el sábado 31 de diciembre. Actualmente se mantienen en la primera posición con siete victorias, dos empates y una derrota, con 24 goles a favor y seis en contra.

Los otros rumores indican que Cristiano Ronaldo también estaría en la mira del Real Madrid. Se habla de que los ‘merengues’ le ofrecerían un contrato de seis meses y dependiendo el rendimiento que tenga, se podría extender el vínculo por demás temporadas.

Por ahora, el entorno de Cristiano Ronaldo no ha mencionado al respecto y al parecer, para las primeras semanas de enero, ya se debería de conocer dónde es que jugará el astro portugués.

