La oferta del Real Madrid que pegaría en el ego de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con el Manchester United para rescindir su contrato que lo ligaba a la entidad de Old Trafford, el futbolista luso tampoco tuvo la mejor participación en la Copa del Mundo, pues abandonó Qatar 2022 entre lágrimas y sin ser el delantero titular de Portugal.

Una vez terminado el mundial, Cristiano Ronaldo comenzó a entrenarse en las instalaciones de Valdebebas, fortaleza del Real Madrid, lo que ocasionó una serie de especulaciones sobre el recreo del Bicho a la que fuera su casa por muchos años, y donde conquistó 4 Champions League.

La Oferta del Real Madrid por Cristiano Ronaldo

Real Madrid no vería con malos ojos el regreso de una de sus máximas figuras de la historia; de acuerdo con el diario británico The Sun, el conjunto merengue tendría una oferta contractual para Cristiano Ronaldo que incluyen algunos puntos para aceptar su vuelta al Santiago Bernabéu.

¿Cuáles son las condiciones del contrato de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid?

Primero, las condiciones que presenta Florentino Pérez es una reducción considerable de sueldo, por lo que las pretensiones económicas de Cristiano Ronaldo tendrían que adaptarse a la oferta del Real Madrid. Muy lejos de la propuesta de 200 millones anuales que le ofrecen en el fútbol de Arabia.

Segundo, Cristiano Ronaldo debería aceptar en su nuevo contrato, una cláusula en la que el astro portugués debe aceptar no ser titular de manera absoluta. Por lo que arrancar en el once no estaría asegurada en ninguna competencia para el máximo goleador de la historia del Real Madrid.

Calendario del Real Madrid

Real Madrid se mantiene segundo en la clasificación de LaLiga, dos puntos abajo del Barcelona… el equipo merengue abre su participación de la temporada ante Valladolid el próximo 30 de diciembre. En partido por la jornada 15.

Posteriormente los merengues jugarán el 3 de enero ante Cacereño, un partido correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey.