deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

VIDEO: Niña se vuelve tendencia por festejar su cumpleaños con temática de Penta, el Zero Miedo

La popularidad de Penta, el Zero Miedo, ha llegado a los más chicos del hogar. Así fue como esta niña celebró su cumpleaños con temática del luchador de la WWE.

video-niña-festeja-tematica-cumpleaños-penta-zero-miedo.jpg
Instagram: Penta / Especial
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El impacto que Penta, el Zero Miedo ha generado a raíz de su llegada a la WWE no cesa. Y es que, si bien recientemente se cumplieron 10 meses desde su arribo a la empresa, el cariño que siente el público por él no termina, y un ejemplo de lo anterior es la fiesta de cumpleaños de una de sus seguidoras.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La protagonista de esta nota es una pequeña niña que tiene un cariño muy especial hacia Penta, el Zero Miedo. Este se pudo demostrar gracias a la fiesta temática de cumpleaños que tuvo, misma en donde salió con la característica vestimenta del luchador de 40 años de edad que forma parte de la WWE.

¿Niña se disfrazó de Penta, el Zero Miedo, en su cumpleaños?

Un video, que ya circula en redes sociales, muestra la forma en cómo una niña celebra su fiesta de cumpleaños a través del característico traje de Penta, el Zero Miedo, mismo que utiliza en cada una de las funciones en las que se presenta en la WWE, más precisamente en la marca RAW.

Te puede interesar: Así fue la espectacular entrada de Dr. Wagner III en su debut dentro de NXT

Te puede interesar: ¿Cuán fue la última vez que Pumas venció a Rayados en la Sultana del Norte?

La niña protagonizó una épica entrada al estilo del nacido en el centro del país, lo cual habla del impacto positivo que esta superestrella ha tenido tanto en chicos como en grandes. Y, como era de esperarse, este video ha traído consigo muchos comentarios positivos al respecto tanto para ella como para el luchador.

¿Penta, el Zero Miedo terminará el 2025 como campeón de la WWE?

Durante este año, Penta tuvo la oportunidad de disputar en infinidad de ocasiones el título Intercontinental de la WWE; sin embargo, en cada una de estas cayó. De hecho, la última oportunidad que tuvo se dio durante estos días, cuando perdió por cuarta vez consecutiva ante Dominik Mysterio.

¿Cuál es el próximo reto para Penta en la empresa?

En la última edición de Worlds Collide Penta, el Zero Miedo, amagó con buscar el Megacampeonato de la AAA, empresa que ya pertenece a la WWE . Cabe mencionar que en estos momentos el título le pertenece a Dominik, por lo que no se descarta una especie de revancha entre ambos próximamente.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×