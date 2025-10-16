VIDEO: Niña se vuelve tendencia por festejar su cumpleaños con temática de Penta, el Zero Miedo

El impacto que Penta, el Zero Miedo ha generado a raíz de su llegada a la WWE no cesa. Y es que, si bien recientemente se cumplieron 10 meses desde su arribo a la empresa, el cariño que siente el público por él no termina, y un ejemplo de lo anterior es la fiesta de cumpleaños de una de sus seguidoras.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La protagonista de esta nota es una pequeña niña que tiene un cariño muy especial hacia Penta, el Zero Miedo. Este se pudo demostrar gracias a la fiesta temática de cumpleaños que tuvo, misma en donde salió con la característica vestimenta del luchador de 40 años de edad que forma parte de la WWE.

¿Niña se disfrazó de Penta, el Zero Miedo, en su cumpleaños?

Un video, que ya circula en redes sociales, muestra la forma en cómo una niña celebra su fiesta de cumpleaños a través del característico traje de Penta, el Zero Miedo, mismo que utiliza en cada una de las funciones en las que se presenta en la WWE, más precisamente en la marca RAW.

La niña protagonizó una épica entrada al estilo del nacido en el centro del país, lo cual habla del impacto positivo que esta superestrella ha tenido tanto en chicos como en grandes. Y, como era de esperarse, este video ha traído consigo muchos comentarios positivos al respecto tanto para ella como para el luchador.

¿Penta, el Zero Miedo terminará el 2025 como campeón de la WWE?

Durante este año, Penta tuvo la oportunidad de disputar en infinidad de ocasiones el título Intercontinental de la WWE; sin embargo, en cada una de estas cayó. De hecho, la última oportunidad que tuvo se dio durante estos días, cuando perdió por cuarta vez consecutiva ante Dominik Mysterio.

Esta pequeña decidió hacerse una tomografía con la máscara de Penta, la niña tenía mucho miedo, pero decidió usar el lema de “Cero Miedo” en su consulta. 🥺❤️ pic.twitter.com/NJjOeLMWqO — Fronzak WWE 👽🇲🇽 (@FronzakWWE) October 6, 2025

¿Cuál es el próximo reto para Penta en la empresa?

En la última edición de Worlds Collide Penta, el Zero Miedo, amagó con buscar el Megacampeonato de la AAA, empresa que ya pertenece a la WWE . Cabe mencionar que en estos momentos el título le pertenece a Dominik, por lo que no se descarta una especie de revancha entre ambos próximamente.