Gonzalo Piovi: su precio ACTUALIZADO tras renovación de contrato en Cruz Azul

Gonzalo Piovi renovó contrato con Cruz Azul hasta 2028 , luego de varias semanas en las que el argentino estuvo en boca de todos, pues fue prendido por Inter Miami, aunque la negociación no rindió frutos. El defensa central, ante ello, tuvo una modificación en su precio, pero esta vez fue para peor, ya que su valor en el mercado decreció.

Piovi tiene un costo de 2.5 millones de euros (53.7 millones de pesos), precio que adquirió el 9 de octubre de este año, según la plataforma Transfermarkt. El futbolista de 31 años tuvo un decrecimiento de 300 mil euros (6.4 millones de pesos) en un periodo de 5 meses. Para variar, el argentino es baja de la Máquina para la jornada 13 del Apertura 2025 .

A la baja, precio de Gonzalo Piovi

Gonzalo Piovi tocó la gloria con Cruz Azul al obtener su precio más alto, que fue de 3 millones de euros (64.4 millones de pesos) a finales de 2024, cuando el equipo celeste estaba convertido en una completa Máquina, pues un torneo antes llegó a la final y en esa temporada hilaron 7 victorias consecutivas.

Piovi se mantuvo con su precio hasta mayo de este año, cuando disminuyó 200 mil euros (4.2 millones de pesos), pese a que un mes después levantó el título de la Concachampions 2025 y así darle al conjunto de la Noria su pase al Mundial de Clubes 2029.

Los números de Gonzalo Piovi con Cruz Azul en el Apertura 2025

Gonzalo Piovi es un estandarte en la saga defensiva de Cruz Azul, pues en este Apertura 2025 ha disputado todos los encuentros, pese a que mitad de torneo estuvo a punto de marcharse a la MLS. Pese a ello, el argentino se mantuvo concentrado en el equipo y no dejó de jugar.

Piovi suma 2 asistencias en 12 partidos disputados del presente torneo de la Liga BBVA MX, según BeSoccer, pero el defensa central se perderá la fecha 13 por suspensión, debido a que acumuló las 5 tarjetas amarillas reglamentarias.