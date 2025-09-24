Estuvo a un paso de Cruz Azul, ahora es el máximo goleador y La Máquina va de nuevo tras él

En el futbol, hay oportunidades que marcan un antes y un después. Y Cruz Azul lo sabe bien. En 2018, cuando buscaba reemplazar al eterno Chaco Giménez, la directiva puso sus ojos en João Pedro, un atacante brasileño con cartel en Europa. Todo parecía encaminado, pero el destino decidió lo contrario: la negociación se cayó y el goleador terminó recalando en otros clubes.

Hoy, siete años después, ese nombre vuelve a aparecer en el radar celeste, pero no por rumores de fichaje, sino por la presión de la afición. Y es que João Pedro, actual jugador del Atlético de San Luis, se ha convertido en el artillero del Apertura 2025 con ocho goles en apenas nueve partidos. Un arranque demoledor que ya lo puso en boca de todos.

João Pedro: el goleador que encontró su segundo aire en San Luis

Cruz Azul necesita un relevo generacional

Mientras la hinchada sueña, la directiva enfrenta su propia realidad. Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda siguen respondiendo, pero la edad no perdona: 32 y 35 años, respectivamente. Iván Alonso sabe que tarde o temprano deberá acelerar un cambio de ciclo en el ataque cementero, sobre todo después del fiasco con Luka Jovic, un fichaje que se desmoronó en el último minuto.

El perfil de João Pedro no encaja del todo en la estrategia: tiene 33 años y Cruz Azul busca rejuvenecer su plantilla. Pero su presente es tan brillante, que muchos no dudan en levantar la voz y exigirlo como refuerzo. Después de todo, no sería la primera vez que La Máquina se replantea un plan cuando el mercado dicta lo contrario.

Atlético de San Luis Joao Pedro es el mejor refuerzo de a Liga BBVA MX al llevar 8 goles en 9 partidos disputados

Una herida abierta para la afición

En las gradas, el sentimiento es claro: lo que pudo ser y no fue, ahora golpea con fuerza. João Pedro está en su mejor momento, y el simple hecho de imaginarlo vestido de celeste despierta la pregunta inevitable: ¿qué habría pasado si aquel fichaje de 2018 se concretaba?

Hoy, mientras San Luis celebra a su goleador, la afición de Cruz Azul revive un viejo anhelo. Y aunque su llegada luce complicada por la edad y los planes a futuro, la historia vuelve a colocar sobre la mesa el mismo dilema: ¿apostar por el presente inmediato o seguir construyendo el futuro?