El plan B de Cruz Azul en caso de no cerrar el fichaje de Alexis Vega

Si hay un equipo que ha movido sus piezas de cara al Torneo Clausura 2024 es Cruz Azul. El equipo de La Noria estrena su banquillo con la llegada de Martín Anselmi como entrenador y en la plantilla, la escuadra Cementera ha tenido altas y bajas que han generado que el equipo sea tendencia rumbo al siguiente certamen.

Y es que luego de un Apertura 2023 en el que Cruz Azul fue el lugar 16 de la competencia, la escuadra de La Máquina busca revertir los malos resultados y ya han anunciado a Gonzalo Piovi, Camilo Cándido y Gabriel Fernández como nuevos jugadores. A espera de hacer oficial las altas de Kevin Mier y Lorenzo Faravelli, el conjunto Cementero también ha dado a concoer las bajas de Moisés Vieira y Diber Cambindo, quienes van a seguir su carrera en Fortaleza de Brasil y Necaxa respectivamente.

A pesar de tener varios movimientos en su plantel, Cruz Azul no ha terminado con la reestructura de cara al nuevo semestre. El interés por firmar a Alexis Vega ha hecho que el equipo de La Máquina sea tendencia en los últimos días. El delantero de Chivas es uno de los objetivos en La Noria, por quien ya pusieron una oferta sobre la mesa de 3.5 millones de dólares. Sin embargo, su llegada aún no se encuentra cerrada y en caso de no concretar la llegada del atacante, los Celestes ya tienen contemplado un ‘Plan B’.

Te puede interesar: Aficionados de Pumas exigen la salida de más jugadores para el C2024

El Plan B de Cruz Azul si no llega Alexis Vega

El objetivo principal de Cruz Azul en los últimos días es cerrar la operación con el Club Deportivo Guadalajara para hacerse de los servicios de Alexis Vega. No obstante, en caso de que el delantero no llegue a La Noria, el equipo comandado por Martín Anselmi ya tiene la mira puesta en Ponchito González, jugador de Monterrey.

Teniendo al mediocampista de Rayados en la órbita, el plan inicial de La Máquina es poder firmar a ambos jugadores de cara al Torneo Clausura 2024. Con la situación de Alexis Vega trabada, las pláticas con Alfonso González van por buen camino y el centrocampista del cuadro de La Pandilla se encuentra cerca de ser otro de los refuerzos de Cruz Azul para la campaña entrante.

Cruz Azul debuta en el Torneo Clausura 2024 el 13 de enero cuando reciban a Pachuca para disputar la Jornada 1 en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ¿Llega a Pumas? Guillermo Martínez se despide de Puebla