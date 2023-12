¿Llega a Pumas? Guillermo Martínez se despide de Puebla

Es oficial. Luego de una serie de rumores, Guillermo Martínez se ha despedido del Club Puebla, conjunto con el que pudo destacar luego de haber marcado 11 goles en el Torneo Apertura 2023, siendo el delantero mexicano con más anotaciones a lo largo del certamen quedando por debajo de Harold Preciado, atacante de Santos Laguna que fue el líder de goleo con un total de 12 tantos.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el exjugador de ‘La Franja’ le ha dado las gracias al equipo dirigido por Ricardo Carbajal de cara a vivir una nueva etapa en la siguiente campaña.

“¡Mi querido pueblo! Hoy toca cerrar una de las etapas más bellas de toda mi carrera, donde todo lo que recibí de ti fue aprendizaje y alegría! Me preparaste para un nuevo desafío que estoy a punto de asumir y por eso TE AGRADEZCO MUCHO.

“Gracias fans porque sin conocerme cuando pisaba sus tierras algunos tenían muchas dudas sobre mí, pero siempre recordaré a los que fueron incondicionales, porque siempre he pensado que en la vida hay que estar en las buenas y en las malas. Me hicieron jugador de primera división a través de sus apoyos y demandas, me hicieron prepararme para poder sobresalir en esta hermosa institución que siempre llevaré en mi corazón.

Fue un honor defender tus colores. Hoy Dios me puso en un nuevo camino pero no me quería ir sin antes agradecer a TODOS los que conforman la ALDEA. MUCHAS GRACIAS MI GENTE QUERIDA”, son las palabras que le ha dedicado Guillermo Martínez al cuadro de la Angelópolis.

Por su parte, el equipo ha agradecido la entrega del jugador en cada partido defendiendo sus colores.

Gracias por tu entrega al 🔵⚪️ en cada partido⚽️ Te deseamos el mejor de los éxitos en tu carrera, Memo🫡#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/XVUlxUJw6U — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 29, 2023

Ahora, el destino de Guillermo Martínez se encontraría en Pumas, equipo que ahora necesita delanteros luego de haber confirmado la salida de Gabriel Fernández y la inminente baja de Juan Ignacio Dinenno, quien reforzaría a Cruzeiro.

