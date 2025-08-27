VIDEO: El GOLAZO de Raúl Jiménez con el Fulham vs Bristol City

Raúl Jiménez hizo su primer gol en la Temporada 2025/26 en Europa. Durante el juego del Fulham vs Bristol City, juego correspondiente a la Segunda Ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, el delantero mexicano fue el autor del segundo tanto del cuadro de la Premier League.

Al minuto 21 del primer tiempo y en un tiro de esquina, el atacante de 34 años de edad bajó el balón dentro del área y sacó un tiro para vencer al guardameta, Joe Lumley, colocando el 2-0 en la pizarra del Craven Cottage. Anteriormente, un autogol de George Tanner al minuto 8 puso en ventaja al Fulham.

🚨🇲🇽 EL PRIMER GOL DE RAUL JIMENEZ EN LA TEMPORADA HOY EN CARABAO CUP! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥



Desde su llegada al conjunto de los ‘Cottagers’, Raúl Jiménez ha disputado 75 partidos con el equipo dirigido por Marco Alexandre Saraiva da Silva, encuentros en los que ha hecho 22 goles y repartido tres asistencias.

