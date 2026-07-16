Cruz Azul confirma su nuevo estadio para la Jornada 2 del Apertura 2026

Este miércoles 15 de julio del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales el nuevo estadio que usará para la Jornada 2 del Apertura 2026.

El estadio en el que se jugará el Cruz Azul vs Querétaro

El equipo celeste detalló en sus redes que para el partido de Cruz Azul vs Querétaro, su primer encuentro de local en el torneo, se jugará en el Estadio Corregidora, ya que el Estadio Ciudad de los Deportes aún no estaría en buenas condiciones.

"El Club de Futbol Cruz Azul jugará este martes en el Estadio Corregidora.

Con respecto a nuestro partido por la jornada dos del Apertura 2026, a disputarse este martes 21 de julio ante el Club Puebla, anunciamos que se llevará a cabo en el Estadio Corregidora, en la ciudad de Santiago de Querétaro.

Informaremos sobre venta de boletos y detalles del partido en los próximos días".

El equipo celeste arranca el torneo nuevamente teniendo complicaciones para poder jugar de local en la Ciudad de México. En el Clausura 2026, tuvo que disputar sus encuentros en el Estadio Cuauhtémoc y logró levantar el titulo a pesar del desgaste fisico de los futbolistas.

Los aficionados de Cruz Azul esperan que el equipo regrese a la ciudad para poder asistir a los encuentros como los tiene acostumbrados.