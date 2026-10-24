Cruz Azul cumple el sueño de aficionada a la que le NEGARON el acceso al Estadio Hidalgo con un emotivo cartel

Durante las acciones de la Jornada 14, en el duelo donde La Máquina venció 2-1 a Pachuca, una pequeña aficionada y su papá se hicieron virales en redes sociales.

A través de un video, el padre narró con frustración que la seguridad del Estadio Hidalgo les negó el acceso con una cartulina hecha por su hija. El letrero llevaba un mensaje lleno de ilusión para su ídolo celeste: “Palavecino, ¿me regalas tu playera?”, acompañado de algunas dibujos del jugador.

El testimonio generó indignación en internet, especialmente cuando el padre reveló que la familia juntó dinero durante semanas para poder llevar a la menor al estadio y buscar la camiseta del futbolista argentino. Por si fuera poco, denunciaron que los elementos de seguridad del inmueble amenazaron con romper la pancarta si insistían en ingresarla.

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¿Cómo cumplió Cruz Azul el sueño de la pequeña aficionada?

El video hizo eco rápidamente y llegó hasta las altas esferas de la directiva de la institución. Tras emitir un mensaje en sus redes oficiales pidiendo ayuda para localizar a la familia, el club actuó de inmediato.

Este viernes 23 de octubre, Cruz Azul publicó una serie de imágenes de la joven seguidora ya presente en las instalaciones de La Noria. Se dio a conocer que fue el propio ingeniero Víctor Velázquez quien extendió la invitación personal para resarcir el mal momento vivido en la casa de los Tuzos.

En las emotivas fotografías se observa a la familia feliz, posando directamente junto a Agustín Palavecino. La pequeña finalmente pudo mostrarle al mediocampista el cartel que preparó con tanta dedicación y, como gran recompensa, recibió en sus manos su ansiada camiseta con el dorsal número 8. Un enorme gesto de la directiva celeste que transformó una mala experiencia en un recuerdo inolvidable.

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