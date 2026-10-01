Cruz Azul podría “dejar ir” a este jugador para apoyar a otro mexicano en Europa

Cruz Azul continúa con su preparación en esta fecha FIFA para cerrar de la mejor manera posible el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que ha estado lleno de mucha irregularidad para el club, sobre todo, si se compara con las últimas cuatro temporadas.

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Además de este hecho, Cruz Azul ha comenzado a preparar lo que será el siguiente mercado de transferencias no solo en cuanto a las altas se refiere, sino también a las posibles bajas que el club podría tener considerando que en el mercado pasado mantuvieron a todos sus jugadores.

¿Qué jugador podría salir de Cruz Azul para ayudar a otro mexicano en Europa?

Fue en una de las últimas conferencias de prensa realizadas por Javier Aguirre que el hoy entrenador del Valencia habló de la relación que tiene con Erik Lira, jugador de Cruz Azul que fue uno de los mejores elementos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Javier Aguirre aseguró que lleva una gran relación con Erik Lira y que, así como con otros mexicanos, le encantaría contar con ellos en esta nueva aventura que tiene en España. Sin embargo, entiende que esto no depende puramente de él, sino de las finanzas que el club naranjero maneje a finales de este año.

¿Por qué Erik Lira podría NO llegar al Valencia de Javier Aguirre?

Cruz Azul podría no dejar ir a Erik Lira por un precio menor a los 10 millones de dólares, una cantidad que, en estos momentos, es elevada para el Valencia, institución que se está jugando el descenso en España y que, por tal motivo, fichó al entrenador mexicano.

Sin embargo, esto no significa que Cruz Azul pueda mantener a Lira durante más tiempo, pues después de su no salida en el pasado mercado el Mónaco amenazó con volver por él a finales del 2026 a través de una cantidad similar a la que pusieron sobre la mesa por él en los últimos meses.