Cruz Azul se desistiría de Luka Jovic por un motivo que nadie puede creer: esta será su apuesta

La negociación entre Luka Jovic y Cruz Azul aún no llega a ningún puerto y todo parece indicar que no se realizará el traspaso, según fuentes especializadas en mercado de fichajes. Por ello, Cruz Azul apuesta en darle la confianza a los delanteros mexicanos Ángel Sepúlveda, Mateo Levy y Bryan Gamboa. Conoce al jugador a seguir del Seattle Sounders en el primer partido de la Máquina en la Leagues Cup 2025 .

El conjunto de la Noria contará con una delantera ciento por ciento mexicana luego de que la directiva considerara no tomar en cuenta a Gabriel “Toro” Fernández y Giorgos Giakoumakis debido a su baja de juego. Este es el equipo al que podría ir uno de estos extranjeros tras ser mandado a la Sub-21 .

@lukajovic Cruz Azul desistirá por Luka Jovic, después de más de un mes de negociaciones

Cruz Azul no consideró a estos delanteros para este torneo debido al fichaje de Luka Jovic, pero ante las complicaciones y la posible caída de la contratación, el club ha decidido mantenerse con los delanteros de la plantilla, pese a que 2 de ellos aún son jóvenes.

Estos son los delanteros con los que Cruz Azul enfrentará el Apertura 2025

El delantero titular es Ángel Sepúlveda, quien ha respondido favorablemente a la confianza de Nicolás Larcamón, pues suma 4 anotaciones en 3 jornadas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El “Cuate” se despachó un hat-trick en el empate ante Atlas y se mandó un golazo de chilena en la victoria contra León. Actualmente el mexicano lidera la tabla de goleo junto a Germán Berterame.

@angel_sepulveda15 Ángel Sepúlveda es el delantero titular de Cruz Azul y ha respondido de la mejor manera al ser el líder de goleo del Apertura 2025

Mateo Levy es el delantero más joven del club al tener 18 años; no obstante, ya hizo su presentación en este torneo en el empate a cero goles ante Mazatlán. En este duelo ingresó de cambio al minuto 84, aunque poco pudo hacer. Mientras que en la jornada 3 frente a León solo jugó 10 minutos.

En tanto, Bryan Gamboa, de 23 años, es el único delantero que no ha debutado en el Apertura 2025, pese a ser registrado ante la Liga BBVA MX por Cruz Azul. Todos ellos intentarán ser las cartas que no hagan lamentar la no contratación de Jovic.