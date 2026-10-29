La millonaria cifra que Cruz Azul tendría que pagar al Querétaro por Santiago Homenchenko

El fin de semana pasado Cruz Azul enfrentó a Querétaro en uno de los duelos más interesantes de la Jornada 14 no solo porque ambas instituciones se encontraban en puestos de Liguilla, sino por el hecho de tener una relación clara con Santiago Homenchenko, quien ha sonado para llegar a La Noria.

cruz azul

El mediocampista defensivo charrúa no pudo disputar minutos en el campo debido a una lesión; sin embargo, esto no impidió que Joel Huiqui fuera cuestionado sobre la posibilidad de que Santiago Homenchenko llegara a Cruz Azul de cara al inicio del Clausura 2027 de la Liga BBVA MX.

¿Qué debe ocurrir para que Santiago Homenchenko llegue a Cruz Azul?

Lo primero a tener en cuenta es que, para que Cruz Azul siquiera analice la posible contratación de Santiago Homenchenko, primero necesita liberar algunas plazas de No Formados en México toda vez que tiene cupo lleno, lo cual haría imposible el fichaje del elemento de 23 años de edad.

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Si Cruz Azul cumple con este propósito, entonces la directiva encabezada por Iván Alonso deberá reunirse para conocer las ventajas y desventajas del posible fichaje del uruguayo, quien dicho sea de paso ha sido el mejor jugador de los Gallos Blancos a lo largo de este año.

¿Cuánto vale la carta de Santiago Homenchenko?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, Santiago Homenchenko cuenta con un valor nacional de 4.5 millones de euros; es decir, alrededor de 100 millones de pesos al tipo de cambio actual, una cifra que podría ser accesible para la directiva de Cruz Azul.

En ese sentido, vale decir que es precisamente el centro del campo el lugar en donde Cruz Azul tiene más jugadores de élite en la actualidad; sin embargo, un punto a favor de Santiago Homenchenko es que el futbolista también se puede desempeñar como defensor en línea de 3 o 4.