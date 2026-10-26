Joel Huiqui reveló todos los detalles sobre el posible fichaje de Santiago Homenchenko para Cruz Azul

Mientras se habla de un ex Cruz Azul que desapareció de redes sociales, el mercado de fichajes también comienza a generar preguntas sobre los próximos movimientos de La Máquina. Después de la victoria por 3-1 ante Querétaro, Joel Huiqui fue consultado sobre Santiago Homenchenko, mediocampista uruguayo de los Gallos Blancos.

Así como Cruz Azul derrotó 3-1 a Querétaro, el equipo dirigido por Huiqui mantiene el objetivo de ganar el Apertura 2026 y lograr el bicampeonato. En ese contexto, el entrenador reconoció la calidad del futbolista de los Gallos Blancos, aunque aclaró que todavía hay tiempo para analizar posibles incorporaciones de cara al próximo torneo.

|Foto: IG homenchenko_28

¿Qué dijo Joel Huiqui de Santiago Homenchenko?

Después del encuentro ante Querétaro, Huiqui elogió a Santiago Homenchenko y reconoció que puede ser una alternativa para el futuro de Cruz Azul. Sin embargo, el DT dejó claro que no existe una decisión tomada sobre su posible llegada.

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“Santiago es un gran jugador, pero para la búsqueda de jugadores en el próximo torneo tenemos mucho tiempo para analizar. Santiago, como muchos otros más, siempre son opciones, pero hoy estamos completos”, explicó el entrenador.

La primera medida anunciada por Huiqui consiste en aumentar la competencia.|Club de Futbol Cruz Azul

¿Qué se sabe del posible fichaje de Santiago Homenchenko por Cruz Azul?

Por ahora, las declaraciones de Huiqui no confirman negociaciones entre Cruz Azul y Homenchenko. El estratega reconoció que el uruguayo puede estar entre las opciones que el club evalúe cuando comience la planificación del siguiente torneo.

El mediocampista también ha sido relacionado con el América, mientras que sus derechos deportivos están vinculados al Grupo Pachuca. Querétaro ejecutó en mayo de 2026 una opción de compra cercana a los 3.5 millones de euros, con un 30% de una futura venta reservado para Pachuca.

¿Quién es Santiago Homenchenko?

Santiago Damián Homenchenko Bianchi es un futbolista uruguayo nacido el 30 de agosto de 2003 en Mercedes, Uruguay. Juega como mediocentro interior, pivote o defensor. Está cotizado en 4.5 millones de euros, según Transfermarkt.

Homenchenko se formó en las divisiones inferiores de Peñarol y tuvo experiencias en el futbol español con Mirandés, además de pasar por Pachuca antes de llegar a Querétaro. En 2023 fue campeón del mundo Sub-20 con Uruguay y también participó en el Preolímpico de 2024. ¿Llegará a Cruz Azul como fichaje para el Clausura 2027?

