“En Cruz Azul estamos obligados a clasificar y seguir avanzando": Martín Anselmi

Con tres puntos, dos empates y un gol a favor, los dirigidos por Martín Anselmi avanzar a la ronda de 16vos de final como segundos del Grupo O por lo que ahora tendrán una prueba complicada en 16vos de final; sin embargo el entrenador de Cruz Azul aseguró que al tratarse de una institución como la celeste la clasificación y obligación de seguir avanzando está latente.

“En ese sentido estaría preocupado si el equipo no crea, pero la contundencia tiene varios factores, con eso mis jugadores están super tranquilos, me voy contento porque hemos generado muchísimas con Charlotte, con Philadelphia, es intenso, crea, hicimos en poco tiempo, la verdad que no, hay partidos donde se pueden definir antes, en líneas generales Cruz Azul merecía ganar ambos partidos, somos Cruz Azul, la historia y estadística está para eso, para romperla, estamos obligados a clasificar”, mencionó Martín Anselmi en conferencia de prensa.

¿Cuál sería el rival de Cruz Azul en los 16vos de final?

Al pasar como segundo de grupo, el rival del conjunto celeste aún puede variar pero por el momento, el Orlando City de la MLS sería el rival en turno para los dirigidos por Martín Anselmi. Cabe recordar que el conjunto de Florida aún tiene un duelo pendiente ante el Atlético de San Luis, por lo que se podrían sufrir modificaciones.

Si Orlando City derrota al Atlético de San Luis, los de Florida serían el rival de Cruz Azul en la siguiente ronda; sin embargo si no logran derrotar a los potosinos el cuadro cementero tendría que esperar el resto de resultados para conocer a su siguiente rival.

Por ahora las buenas noticias para Cruz Azul son que siguen con vida en el torneo a pesar de no haber ganado ninguno de sus dos encuentros en los 90 minutos y el sueño de levantar el título de la Leagues Cup sigue vigente.

