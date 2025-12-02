Estos son los 3 resultados que le darían a Max Verstappen el título de la F1 2025

Este fin de semana se llevará a cabo la conclusión de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , misma que se pensaba estaba resuelta por los pilotos de McLaren pero que, a última hora, se ha unido a la fiesta un Max Verstappen que llega a la última carrera con serias aspiraciones de ser campeón.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

A mitad de temporada pocos creían que el neerlandés lucharía por un título más de F1; sin embargo, después del parón de actividades el piloto de Red Bull no ha salido del podio, por lo que es preciso que conozcas qué necesita para sumar un título más en su exitosa carrera en el automovilismo profesional.

¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la F1?

Con una diferencia de 12 puntos respecto al primer lugar (Lando Norris), Max Verstappen sumará un título más de Fórmula 1 si es que consigue la pole en el GP de Abu Dhabi y, además de esto, el británico de McLaren queda en el cuarto puesto o uno peor al antes mencionado.

Te puede interesar: Conoce los combates que la WWE vislumbra para Wrestlemania 42

Te puede interesar: Estas son las razones por las que Tigres es favorito sobre Cruz Azul

De igual modo, el excompañero de Checo Pérez en Red Bull se quedará con el campeonato de pilotos si queda en el segundo lugar y Norris finaliza fuera del Top 7. En adición, si el neerlandés se queda en el tercer lugar, Norris tendría que quedar en el noveno sitio y esperar que Piastri no se quede con la pole.

Si bien las posibilidades ya no dependen de él, la realidad es que, con base en los últimos resultados, el GP de Abu Dhabi pinta para ser por demás dramático, pues así como él, los dos pilotos de McLaren pueden quedarse con el título, en lo que será uno de los cierres más espectaculares de los últimos años.

¿Cuántos títulos tiene Max Verstappen en la F1?

Desde su debut en la Fórmula 1 hace una década, Max Verstappen se ha consolidado como uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo al sumar cuatro campeonatos de manera consecutiva en 2021, 2022, 2023 y 2024 . Además, obtuvo dos terceros puestos en 2019 y 2020.