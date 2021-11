Cruz Azul a detalles de contratar a goleador de la MLS

Aunque no acaba el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX, la Máquina de Cruz Azul está buscando reforzar su plantel y lo haría con un delantero de lujo y probado en el futbol de México, se trata de Raúl Ruidíaz, quien es agente libre y está en posibilidad de negociar contrato con cualquier equipo.

La llegada del atacante peruano estaría muy cerca de darse, pero una de las condiciones es que su paisano, el entrenador Juan Reynoso permanezca como entrenador del primer equipo de Cruz Azul, pues eso le daría confianza a Ruidíaz de llegar a la “Máquina” como uno de los refuerzos bomba para el Clausura 2022.

¿Ruidíaz podría renovar con Seattle Sounders?

Pese a terminar su contrato con el equipo de la MLS, Seattle Sounders, el delantero inca podría recibir una propuesta de renovación, pues es un activo redituable para el equipo, sin embargo la oferta del cuadro celeste es muy tentadora, llegaría al actual campeón de México y se encontraría con compatriotas, como Yoshimar Yotún y Reynoso.



Raúl Ruidíaz ha sufrido con las lesiones

Las lesiones no han respetado al atacante peruano, pues en las últimas jornadas de la temporada regular de la MLS, no pudo disputar los partidos con el Seattle, además que esto habría desencadenado que no fuera incluido en la convocatoria a la Selección de Perú para las eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022; el elemento de 31 años recibía llamados constantes por parte de Ricardo Gareca.



Los números de Ruidíaz en el futbol mexicano

El nacido en Villa María del Triunfo, Perú pasó por el futbol azteca y estuvo dos años, periodo en el que jugó 72 partidos y consiguió 40 anotaciones y ganó dos campeonatos de goleo individual.

