Estas serían las fechas del repechaje del Grita México Apertura 2021

Los cruces ya quedaron definidos, ahora faltan las fechas. Debido al parón por la Fecha FIFA, el repechaje del Grita México BBVA Apertura 2021 deberá esperar, pero acá te contamos cuándo se podrían jugar los partidos.

Santos se medirá al Atlético San Luis en Torreón, Toluca se enfrentará a Pumas en el Nemesio Díez, Puebla a Chivas en el Cuauhtémoc y Cruz Azul a Rayados en el Estadio Azteca. Esos serán los cuatro cruces del repechaje del Apertura 2021.

Las fechas tentativas del Apertura 2021

De acuerdo a información de David Medrano, los partidos de repechaje se tienen que jugar obligatoriamente en sábado y domingo. Los equipos que terminaron quinto y sexto tienen ventaja para elegir el día, mientras que los que están en séptimo y octavo, deberán adaptarse.

Don Deivid asegura que tanto Santos como Toluca elegirán el domingo, como normalmente lo hacen, por lo que Puebla y Cruz Azul jugarían el sábado. En un fin de semana, conoceremos a los otros cuatro clasificados a la liguilla.

Es decir: Puebla vs Chivas y Cruz Azul vs Rayados se jugarían el sábado 20 de noviembre, mientras que Santos vs Atlético San Luis y Toluca vs Pumas, serían el domingo 21 de noviembre.

El repechaje del Apertura 2021

Cabe recordar que en el repechaje del Grita México BBVA Apertura 2021, no cuenta el gol de visitante y tampoco la posición en la tabla. El ganador se define a un solo partido que no deberá durar más de 90 minutos.

En caso de que haya un empate, no habrá tiempos extra y será por la vía de los penales como se conozca al clasificado. Cuatro partidos que podrían ser emocionantes y un platillo previo a lo que veremos en la liguilla del Apertura 2021.

