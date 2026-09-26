América rompe el dominio de Brasil: es el club no brasileño más valioso del continente

Con los mercados de transferencias ya cerrados en la mayoría de las ligas del continente americano, el Club América consiguió destacar entre los demás equipos de la región en cuanto a valor de plantillas. Brasil cuenta con un dominio marcado con cinco clubes en lo más alto del listado, pero los azulcremas se posicionan como el club no brasileño mejor valuado del continente.

De acuerdo a los datos arrojados por la plataforma especializada Transfermarkt, la plantilla del América cuenta con un valor de mercado de 129 millones de euros, ubicándose en la sexta casilla del ranking. Las Águilas superan a otros poderosos del continente como River Plate (125 millones) o Boca Juniors (112 millones), además de otros clubes brasileños y mexicanos.

El ranking de los 20 equipos más valiosos del continente americano

Palmeiras (Brasil): 209 millones de euros Flamengo (Brasil): 204 millones de euros Cruzeiro (Brasil): 168 millones de euros Corinthians (Brasil): 150 millones de euros Vasco da Gama (Brasil): 134 millones de euros Club América (México): 129 millones de euros River Plate (Argentina): 125 millones de euros Botafogo (Brasil): 117 millones de euros Fluminense (Brasil): 113 millones de euros Boca Juniors (Argentina): 112 millones de euros Bahía (Brasil): 106 millones de euros Santos (Brasil): 105 millones de euros Cruz Azul (México): 101 millones de euros Chivas (México): 98.4 millones de euros Red Bull Bragantino (Brasil): 97.9 millones de euros Inter Miami (Estados Unidos): 96.8 millones de euros Atlético Mineiro (Brasil): 96.7 millones de euros Toluca (México): 95.3 millones de euros São Paulo (Brasil): 84.3 millones de euros Gremio (Brasil): 80 millones de euros

De esta manera, el América se posiciona como el mejor equipo fuera de Brasil en cuanto a valor de plantilla. Además, es el mejor equipo de Concacaf y, claramente, el combinado mexicano mejor valorado en el mercado. El Top 3 lo complementan Cruz Azul y Chivas de Guadalajara.

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