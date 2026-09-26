GRAN FINAL: Dónde ver Mr. Olympia 2026 EN VIVO hoy sábado 26 de septiembre GRATIS

Este sábado 26 de septiembre de 2026 el mundo del culturismo vive su mejor momento con la celebración de las esperadas finales del Mr. Olympia desde el Orleans Arena de Las Vegas. La organización confirmó que toda la transmisión oficial del evento se podrá disfrutar totalmente gratis.

A diferencia de ediciones anteriores, donde se transmitía por pago por evento (PPV) limitaban a la audiencia, este año la plataforma oficial OlympiaTV habilitó un acceso libre previo registro. Los seguidores del fisicoculturismo podrán sintonizar sin costo alguno las rondas definitivas y presenciar la coronación de los atletas en las diferentes categorías profesionales.

¿A qué hora inician las finales de hoy?

La gran cita de este sábado está programada para arrancar con el pre-show a partir de las 18:30 horas, dando paso oficial a las finales en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

¿Cómo ver la transmisión online?

Para seguir la señal en vivo de forma completamente legal y gratuita, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial de OlympiaTV (olympiaproductions.com).

(olympiaproductions.com). Busca la sección correspondiente al registro gratuito del 2026 Olympia Free Livestream.

Completa el formulario básico de inscripción con tu correo electrónico.

Accede desde tu computadora, dispositivo móvil (iOS y Android) o aplicaciones compatibles en televisores inteligentes (Roku y Apple TV).

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La cobertura de este sábado incluye las definiciones de categorías altamente competitivas como Fitness, Men's Physique, Bikini y, por supuesto, el plato fuerte de la noche: el Mr. Olympia (Men's Open), donde los físicos más colosales del culturismo moderno luchan por la máxima gloria y el codiciado Sandow.

