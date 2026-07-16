ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia nuevo entrenador para el Apertura 2026

Este jueves 16 de julio del 2026, Cruz Azul sorprendió a sus aficionados luego de compartir un comunicado en sus redes sociales en el que dio a conocer a su nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

¿Quién es el nuevo entrenador de Cruz Azul Hidalgo?

Cruz Azul Hidalgo reveló que su entrenador es Esteban Landazábal para su proyecto en la Liga de Expansión. El club reveló que es un entrenador de 32 años que cuenta con una trayectoria sólida en equipos de Canadá, Guatemala y México.

El club detacó la preparación que tiene su nuevo entrenador pues Esteban cuenta con las licencias Ay B de entrenador ante la UEFA y la licencia A de CONCACAF. Además, de ciertos estudios que tomó en escuelas de Barcelona.

COMUNICADO OFICIAL ✍️ Esteban Landazábal encabezará el proyecto de Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión 🚂 pic.twitter.com/Uo8cjDXZqw — Cruz Azul Hidalgo (@AzulBasicas) July 16, 2026

"Cruz Azul Hidalgo designa a Esteban Landazábal como Director Técnico en su proyecto de Liga de Expansión.

CF Cruz Azul informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador colombiano-canadiense Esteban Landazábal, quien encabezará el Primer Equipo de la Liga de Expansión.

Con 32 años, cuenta con una sólida trayectoria en equipos de Canadá, Guatemala y México, en donde ha dirigido de manera ascendente desde categorías Sub12 hasta Sub23, destacando los casos del CF Montréal de la MLS, Antigua FC de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, y recientemente en Rayados de Monterrey, donde ocupó también la posición de asistente técnico del Primer Equipo

Cuenta con las licencias Ay B de entrenador ante la UEFA y la licencia A de CONCACAF, así como un máster en futbol de alto rendimiento por la MBP Coaches School de Barcelona y una especialización en psicología en alto rendimiento con la Universidad del FC Barcelona".

Esteban estará acompañado de Rafael Rojano como su técnico auxiliar y José Gabriel Puga como preparador físico.

