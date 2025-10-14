El aviso de Cruz Azul que enciende el Clásico Joven y hace temblar a América

La calma terminó. A menos de una semana del Clásico Joven, Cruz Azul encendió la mecha con un mensaje que apunta directo al corazón de su gente.

En redes sociales, el club publicó un llamado que ya se volvió consigna:

“JUNTOS PINTEMOS DE AZUL EL ESTADIO.”

No es solo un hashtag, es una declaración de guerra simbólica.

El sábado 18 de octubre, el Estadio Olímpico Universitario volverá a dividirse en dos colores, pero esta vez La Máquina quiere que no haya duda de quién manda.

La Máquina prepara su muro celeste

El equipo de Nicolás Larcamón tiene uno de los mejores planteles de todo el Apertura 2025, y el entorno lo sabe. La dirigencia quiere aprovechar el envión anímico para convertir CU en una fortaleza azul. La idea es clara: cada grada, cada bandera, cada camiseta, teñida de los tonos que representan a la institución.

La rivalidad con América llega más cargada que nunca. En las últimas semanas, el silencio de Cruz Azul tras el 109 aniversario de las Águilas fue interpretado como un gesto de desprecio. La tensión digital se transformará en presión física cuando ambos se encuentren en la cancha.

Preventa, boletos y ambiente a punto de explotar

Los boletos ya están en marcha.

Preventa: lunes 13 de octubre, exclusiva con un banco específico.

Venta general: martes 14, a través de Ticketmaster.

La expectativa es tan alta que se espera un lleno total. Los últimos enfrentamientos entre ambos en Liguilla y Concachampions siguen frescos, y cada uno quiere escribir su revancha.

Cruz Azul no solo quiere ganar. Quiere que Ciudad Universitaria se vuelva su casa por una noche.

Y si la afición responde, el Clásico Joven podría teñirse por completo… de azul celeste.