Llegó como el fichaje bomba al Cruz Azul; estaría a horas de irse por las pocas oportunidades

Cuando Mateusz Piotr Bogusz llegó al Cruz Azul procedente de la MLS, mucho se dijo que era uno de los mejores fichajes de dicho torneo. Ahora, no tiene minutos con Nicolás Larcamón y tanto él como la directiva ya buscarían un arreglo para separar caminos. La Máquina pelea los primeros lugares de la general, pero el polaco no ha trascendido.

Mateusz Bogusz solamente acumula 406 minutos con el Cruz Azul en el Apertura 2025. Ha disputado 10 partidos y cuatro de ellos como titular, con dos amarillas. El polaco llegó a la Liga BBVA MX para el Clausura 2025 y era una pieza clave para Vicente Sánchez, quien lo ocupó en 11 duelos, 722 minutos. Este fin de semana, La Máquina venció a Pumas en un partido amistoso y le dio oportunidad a los jugadores que tienen pocos minutos.

Desde Europa aseguran que Mateusz Bogusz vive sus últimos meses con el Cruz Azul. Las pocas oportunidades han hecho que su representante le busque acomodo, pero no hay muchos equipos interesados en él. Sus opciones son regresar a la MLS, ir a un equipo de su país o quedarse en México, pero buscar otro club en el que tenga más participación.

El Cruz Azul tiene el próximo fin de semana el partido que tanto espera en la temporada regular. El sábado 18 de octubre recibe al América en el Olímpico Universitario en un duelo que, más que tres puntos, está el orgullo y el pase a la Liguilla, pues solo hay dos unidades de diferencia. El duelo arranca en punto de las 21:05 horas.

Los cementeros, para el cierre, necesitan no dejar ir unidades. Después de chocar ante el América, se verán las caras contra el Necaxa. El duelo ante el Monterrey también será clave para un mejor lugar en la general. Ante el Puebla será el duelo menos complicado, pero ante los Pumas puede ser el encuentro que marque el camino de Efraín Juárez al frente de los universitarios.