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Cruz Azul no le tuvo paciencia y ahora la revienta en la Liga BBVA MX con otro club

El delantero tuvo continuidad en el futbol mexicano con otro equipo y volvió a destacar con sus goles

Cruz Azul no le tuvo paciencia y ahora la revienta en la Liga BBVA MX con otro club
Cruz Azul no le tuvo paciencia y ahora la revienta en la Liga BBVA MX con otro club|@diber_cambindo_

Escrito por: José Alejandro | DR

Diber Cambindo pasó de una etapa con pocas oportunidades en Cruz Azul a convertirse en una pieza ofensiva importante para el Club León. El atacante colombiano encontró mejores condiciones para mostrar su capacidad goleadora después de su salida de La Máquina, con un paso por Necaxa que impulsó su carrera en México y una nueva etapa con los Esmeraldas durante el Apertura 2026. Su actuación más reciente ante Tigres confirmó su capacidad para aparecer en momentos decisivos en la Liga BBVA MX.

Del olvido de Cruz Azul al estrellato en Necaxa

El atacante llegó al futbol mexicano en 2023 para jugar con Cruz Azul. Durante su estancia con el conjunto cementero, registró 4 goles en 18 partidos de la Liga BBVA MX, cifras muy por debajo de lo esperado, en comparación con el rendimiento que alcanzaría después en otros equipos, como lo fue con Necaxa, con el que estuvo a nada de ser campeón de goleo.

Cruz Azul Liga BBVA MX
Diber la revienta e Club León, tal y como lo hizo en su paso por el Necaxa.|@diber_cambindo_

En 2024, Cambindo pasó a los Rayos, donde encontró mayor continuidad y mejores oportunidades para demostrar sus condiciones como delantero. Durante su primera campaña disputó 32 partidos de liga y anotó 14 goles.

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El colombiano continuó en el equipo durante 2025, año en el que sumó otros 14 tantos en 20 encuentros de liga. Con esas cifras, mantuvo una producción goleadora constante, lo que le abrió las puertas para irse a otro club.

Los goles de Cambindo en León

Diber llegó al Club León este año para afrontar un nuevo reto en el futbol mexicano y en este Apertura 2026 la revienta. Contra el Atlético de San Luis, el atacante marcó un doblete. Mientras que en el duelo ante Puebla dio una asistencia. Asimismo, le tocó "vacunar" a su exequipo, Necaxa.

El 20 de octubre, León consiguió una victoria por 2-0 ante Tigres. Ismael Díaz abrió el marcador al minuto 19 y Cambindo sentenció el resultado al 89, después de ingresar desde el banquillo. El colombiano necesitó pocos minutos para encontrar la portería rival y cerrar un triunfo importante para el conjunto guanajuatense. Cabe destacar que el ex de Cruz Azul suma 15 goles en 34 partidos disputados con el Club León.

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