No solo por renovar contrato: por esto aman a Lorenzo Faravelli en Cruz Azul

Cruz Azul dejó pasar el trago amargo de la Leagues Cup. Ahora es tercero del Apertura 2025, sigue invicto y ya venció al Toluca, actual campeón de la Liga BBVA MX. El gran momento que vive La Máquina también se debe a que un jugador tomó el rol de líder. Lorenzo Faravelli acaba de renovar con La Máquina y no sólo es clave en la cancha, sino también sabe cómo hablarle a sus compañeros y eso queda claro en un video que circula en redes sociales donde los motiva. Por eso lo aman.

La Máquina sabe que no se puede deshacer de sus futbolistas clave y, por lo mismo, ya renovó a Lorenzo Faravelli y Charly Rodríguez. Ahora va por la renovación Erik Lira y Amaury Rodríguez , futbolistas que se han convertido en base no solamente de Nicolás Larcamón, sino también de los anteriores entrenadores que han pasado por el conjunto de La Noria.

@lolofaravelli Lorenzo Faravelli rechazó propuestas del futbol de Argentina y Ecuador para quedarse en Cruz Azul pese a no ser titular indiscutible

“Uno de nuestros motores en el mediocampo sigue siendo Azul. Lolo Faravelli seguirá defendiendo nuestros colores con entrega, inteligencia y corazón. ¡Vamos juntos por más!”, se puede leer en un mensaje que el conjunto de La Noria publicó en sus redes sociales anunciando la renovación del argentino. También publicó un video en el que se le ve al futbolista reunido con la directiva en una oficina.

También te puede interesar:



Los grandes números de Cruz Azul y Faravelli juntos

La Máquina Celeste de la Cruz Azul está viviendo un gran momento en la Liga BBVA MX. Los dirigidos por Nicolás Larcamón son terceros en la tabla general, producto de cuatro triunfos y dos empates, lo que le otorga 14 unidades. También, junto al América, son los únicos equipos invictos y tiene a una de las plantillas más completas de todo el Apertura 2025.

🔵 Además de ser DT en la cancha, aparecer en los momentos clave y entender como nadie el modelo de juego, Faravelli también es un líder en el vestuario.



👏 ¡Gran noticia! Su renovación con La Máquina hasta diciembre de 2026. ¿Ustedes qué opinan? #CruzAzul pic.twitter.com/e4i8IGfeh0 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) August 26, 2025

Hablando de algunos jugadores clave, uno de ellos Lorenzo Faravelli. El mediocampista argentino llegó al Cruz Azul para el Clausura 2024 y debutó en un partido ante el Pachuca el sábado 13 de enero. En el reciente torneo ha jugado en todos los partidos de la Liga BBVA MX, pero solamente lo ha hecho en dos de titular y acumula 224 minutos.

Faravelli con el Cruz Azul acumula 82 partidos, en los que ha marcado 12 goles y ha puesto una asistencia. El mediocampista, más que por sus números, se ha convertido en un gran compañero y líder dentro y fuera de la cancha.