Cruz Azul sorprendió con la salida de este jugador: Lacarmón estuvo de acuerdo y lo dejaría ir

Mauro Zaleta es el jugador de Cruz Azul que está próximo a salir del club, según diversos medios. El futbolista de 23 años se marcharía a otro equipo de la Liga BBVA MX que lo recibirá con los brazos abiertos tras no ser considerado para el Apertura 2025 por Nicolás Larcamón, quien le quitó este beneficio a los futbolistas pese a haberle ganado al Toluca .

El nacido en Veracruz fue inscrito por el club para el Apertura 2025, pero no ha sumado ningún minuto con el entrenador argentino. Por lo anterior, la directiva le daría la facilidad de marcharse a otro equipo del futbol mexicano, al cual llegará durante un año en calidad de préstamo, sin opción a compra. Caso contrario al de Giorgos Giakoumakis, quien fue cedido a Grecia, donde lo tratan de una manera insólita .

@maurozaleta28 Mauro Zaleta saldría de Cruz Azul ante la falta de minutos

¿Quién es Mauro Zaleta, jugador que dejaría ir Cruz Azul?

Mauro Zaleta surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, pero llegó a Cruz Azul en 2021 para terminar de formarse como jugador. Con los cementeros inició en la categoría Sub-20, pasado por la Sub-23 hasta llegar al primer equipo.

De acuerdo con el sitio oficial de la Máquina, el nacido en Tuxpan, Veracruz, es descrito de la siguiente manera: “Su mayor cualidad es su pierna zurda, la cual le permite desbordar, mandar centros y tiros de fuera [del área], anotando varios golazos de tiro libre. Puede jugar como lateral o como extremo por la banda izquierda”.

Zaleta ya sabe lo que es jugar en Primera División, pues el exentrenador Juan Reynoso lo debutó en 2022 y desde entonces ha tenido pocas oportunidades de disputar más partidos de la Liga BBVA MX. Por lo anterior, la directiva celeste le cedería a fin de que sume minutos y consolide su carrera, ya que no tiene cabida en la plantilla de Larcamón.