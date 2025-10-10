Plan B: Cruz Azul iría por este jugador de Chivas si se confirma la baja de Mateusz Bogusz

El cierre del torneo regular dentro del Apertura 2025 se acerca, por lo que, desde ahora, algunos equipos comienzan a ver sus plantillas de cara a la próxima temporada. Uno de ellos es Cruz Azul , institución que está consciente de la posibilidad de que Mateusz Bogusz abandone el barco celeste pronto.

Juan Reynoso explica como consiguió el campeonato con Cruz Azul

Mateusz Bogusz llegó a Cruz Azul a inicios del 2025, y si bien ha tenido algunos destellos interesantes en el campo, la realidad es que no ha sido ese jugador por el cual tanto se esperaba. Ante este hecho, la directiva celeste tendría un plan B en caso de que se concrete su salida, mismo que sería Roberto Alvarado.

¿Roberto Alvarado, de Chivas, volverá a Cruz Azul?

El insider Ike Carrera explica que la directiva del Cruz Azul no descarta la venta de Mateusz Bogusz consciente de que el polaco tiene un mercado interesante no solo en la MLS, sino también en el futbol de Europa. Ante ello, el equipo de la capital del país estaría pidiendo hasta 10 millones de dólares por él.

Te puede interesar: Gonzalo Piovi es baja en Cruz Azul; ¿qué pasó?

Te puede interesar: ¿Cuántos lugares restan para la Copa del Mundo 2026?

Y, ante la necesidad de no dejar desamparada esa zona del campo, Cruz Azul se estaría moviendo rápidamente en la búsqueda de su reemplazo. En ese sentido, el portal W Deportes menciona que la opción sería nada más y nada menos que Roberto el Piojo Alvarado, jugador de Chivas que ya sabe lo que es ser campeón con los celestes.

La fuente hace hincapié que los cementeros utilizarían la opción de recompra al 50% que tienen por la carta del jugador, el cual, según el Guadalajara, está tasado en 15 millones de dólares. En ese sentido, los de la capital únicamente tendrían que desembolsar 7.5 millones por el mexicano, aunque vale decir que, hasta el momento, estas son meras especulaciones.

¿Cuáles fueron los números del Piojo Alvarado en su estancia en Cruz Azul?

Roberto Alvarado llegó a Cruz Azul en julio del 2018 a cambio de 3.5 millones de dólares (según Transfermarkt) proveniente del Necaxa, y permaneció en la institución por tres años y medio hasta su arribo a Chivas. En este periodo de tiempo, el mexicano fue campeón de Liga y, además, registró 19 goles y 25 asistencias en 143 duelos disputados.