Revelan que Cruz Azul intentó FICHAR al Memote Martínez; ¿por qué no se logró el traspaso?

Uno de los movimientos más llamativos del último mercado de fichajes en México tuvo que ver con la llegada de Guillermo, el Memote Martínez, a los Tigres de la UANL, institución que supuestamente le habría ganado la carrera a Cruz Azul por el centro delantero mexicano.

cruz azul

Y es que, en los últimos días, surgió el rumor respecto a la posibilidad de que Cruz Azul pudiera fichar al elemento de 31 años de edad, mismo que finalmente no se concretó. Por tal motivo, en los siguientes párrafos conocerás todos los detalles respecto a esta información.

¿El Memote Martínez pudo ser refuerzo de lujo del América?

Lo primero a tener en cuenta es que, en estos momentos, Cruz Azul cuenta con dos delanteros extranjeros siendo estos Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez. Además, tiene otros elementos mexicanos como lo son Juán José Calero y, en menor medida, Mateo Levy.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🚨BREAKING:



“Memo (Martínez) quiere venir a Tigres, el obstáculo está siendo la directiva de Pumas que no lo quiere dejar ir”, dijo Víctor Manuel Vucetich actual entrenador de Club Tigres.



EL MEMOTE SE QUIERE IR A NUEVO LEÓN.😳 pic.twitter.com/00Klr9pvL6 — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) September 9, 2026

Por tal motivo, muchos aficionados consideraban la delantera como una posición a reforzar en este mercado de fichajes considerando el historial de lesiones que el uruguayo y el argentino venían arrastrando. Es precisamente ahí en donde sonó el nombre de Guillermo Martínez.

Sin embargo, y de acuerdo con información del portal Récord, Cruz Azul buscó el fichaje de Guillermo durante la temporada pasada por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, misma que fue rechazada por el Club de la UNAM y que, ahora, se tuvo que conformar con los poco más de 2 millones que Tigres ofreció.

¿Cuántos goles tiene Guillermo Martínez en primera división?

A lo largo de su etapa en la primera división nacional, el Memote Martínez ha sabido ser un delantero eficaz y, sobre todo, regular de acuerdo con los estándares de la Liga BBVA MX, torneo en donde el atacante registra 117 anotaciones y 15 pases a gol en 365 duelos disputados.