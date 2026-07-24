Guillermo “Memote” Martínez: cuál es el sueldo que tiene en Pumas UNAM

Guillermo “Memote” Martínez lleva más de dos años ligado a Pumas UNAM. Llegó a principios del 2024 proveniente desde el Club Puebla y hoy afronta el Apertura 2026 con Esteban Solari como entrenador. Si bien es cierto que no ha tenido mucho rodaje en el último tiempo, el experimentado delantero se posiciona como uno de los jugadores con salario más elevado dentro del conjunto universitario.

El sueldo de Memote Martínez en Pumas

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Salary Sport, el atacante de 31 años recibe alrededor de 580 mil dólares anuales en la escuadra de Pedregal. Esta cifra se traduce a más de 10 millones de pesos mexicanos por temporada, números elevados para cualquier futbolista de la Liga BBVA MX.

Guillermo Martínez acertó todos sus pases y marcó un gol.|Selección Nacional de México

Este salario anual coloca al Memote Martínez como el quinto futbolista mejor pagado de todo Pumas. La lista es liderada por el experimentado y exportero del Real Madrid, Keylor Navas. Rubén Duarte, Nathan Silva y Adalberto Carrasquilla aparecen por encima del delantero de la Selección Mexicana, quien cierra el top 5 de salarios en la UNAM.

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Estos son los números del Memote Martínez en Pumas

Guillermo Martínez llegó a Pumas en enero de 2024 procedente del Puebla. Desde entonces, el delantero mexicano ha disputado 94 partidos oficiales, en los que registra 31 goles y dos asistencias.

El Memote acumula 5,304 minutos con la camiseta auriazul y fue titular en 56 encuentros. Su promedio es de un gol cada 171 minutos y participa directamente en una anotación cada 160 minutos.

Guillermo Martínez|Selección Nacional de México

La mayoría de sus tantos llegaron en la Liga BBVA MX, donde suma 27 goles en 80 partidos. También marcó tres veces en siete presentaciones de la Concacaf Champions Cup y una vez en siete compromisos de la Leagues Cup.

Su temporada más productiva fue la 2024-25, cuando convirtió 15 goles en 41 encuentros considerando todas las competencias. En el actual Apertura 2026 participó en los primeros dos partidos de Pumas, pero todavía no consiguió anotar.