En Cruz Azul no se habla del 4-0 que Pumas remontó: Tabó

El 6 de diciembre de 2020 quedó marcado en la historia de Cruz Azul y Pumas como uno de los partidos más dramáticos y memorables de la Liga BBVA MX En la semifinal de vuelta del Guardianes 2020, los universitarios remontaron una desventaja de 4 goles que se habían llevado de La Máquina en el Estadio Azteca.

Los cementeros pudieron olvidar ese trago amargo y al siguiente torneo rompieron la sequía de 23 años sin título de Liga. En víspera de la semifinal de vuelta de Concacaf que juegan ante los auriazules este martes, ahora el obligado a la remontada es Cruz Azul, aunque a ellos les basta solo el 1-0 para calificar a la final.

“A mi no me tocó estar en esa remontada, pero este equipo es diferente al de ese entonces, es un equipo que se ha renovado un montón, con otra mentalidad, tenemos claro lo que tenemos que hacer y no estamos recordando esos partidos que ya pasaron. Tenemos que concentrarnos en lo que es el ahora, y el ahora nos demanda a ganar y es lo que vamos a hacer mañana” dijo Christian Tabó en rueda de prensa.

Tabó dejó le dio vida al Cruz Azul

El uruguayo marcó el gol de Cruz Azul en el juego de ida en Ciudad Universitaria y le regresó las esperanzas de poder llegar a una nueva final de Concacaf. El año pasado los celestes se quedaron eliminados por Rayados de Monterrey.

“Tenemos que tener cuidado en las virtudes de ellos (Pumas), tienen un buen equipo, tienen muy buenos jugadores pero nosotros somos un gran equipo, tenemos un plantel de mucha jerarquía, un plantel de muchos jugadores que han disputado muchas semifinales y finales, nosotros haciendo lo nuestro creo que no vamos a tener problemas en revertir la situación” dijo Tabó que entre Liga y Concacaf tiene 239 minutos en su primer torneo con la camiseta de Cruz Azul.

