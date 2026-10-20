Estos son los PUNTOS que Cruz Azul necesita hacer para asegurar la LIGUILLA del Apertura 2026

Cruz Azul atraviesa por una mini crisis de resultados en relación a lo vivido en los últimos años, pues gracias a los puntos que ha dejado escapar en los más recientes partidos el actual campeón del futbol mexicano se encuentra relativamente lejos de los primeros lugares de la tabla general.

cruz azul

A pesar de ello, el equipo de Joel Huiqui se mantiene en un puesto idóneo para calificar a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a falta de cinco fechas para el cierre de la temporada regular. Ahora bien, ¿cuántos puntos necesita Cruz Azul para cerrar su pase a esta fase?

¿Cuántos puntos necesita Cruz Azul para asegurar la Liguilla del futbol mexicano?

Históricamente, para que cualquier equipo pueda acceder a la Liguilla del futbol mexicano sin preocuparse por lo que hacen otras instituciones, el promedio de puntos que debe realizar a lo largo de la temporada es de 28, mismos con los cuales es prácticamente imposible perderse la fiesta grande.

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Cruz Azul atraviesa por una mini crisis de resultados en relación a lo vivido en los últimos años, pues gracias a los puntos que ha dejado escapar en los más recientes partidos el actual campeón del futbol mexicano se encuentra relativamente lejos de los primeros lugares de la tabla general. A pesar de ello, el equipo de Joel Huiqui se mantiene en un puesto idóneo para calificar a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a falta de cinco fechas para el cierre de la temporada regular. Ahora bien, ¿cuántos puntos necesita Cruz Azul para cerrar su pase a esta fase? ¿Cuántos puntos necesita Cruz Azul para asegurar la Liguilla del futbol mexicano? Históricamente, para que cualquier equipo pueda acceder a la Liguilla del futbol mexicano sin preocuparse por lo que hacen otras instituciones, el promedio de puntos que debe realizar a lo largo de la temporada es de 28, mismos con los cuales es prácticamente imposible perderse la fiesta grande. Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026 Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid? Con 15 puntos por disputarse, y tras el resultado de este fin de semana ante Juárez, Cruz Azul tiene todo en sus manos para lograr esta cantidad de unidades, las cuales incluso podrían ayudarlo a quedar entre los primeros cuatro de la tabla general y cerrar los cuartos de final en su casa. ¿Qué equipos tiene que enfrentar Cruz Azul en el Apertura 2026? Llegar a esta cantidad, sin embargo, podría ser un poco complicado para Cruz Azul toda vez que, de los cinco partidos que tiene en este cierre de temporada, solamente uno se disputará en el Estadio Banorte, siendo este ante León el 1 de noviembre a las 7 de la noche. Así, el equipo de Joel Huiqui tendrá que sacar puntos de visitante ante equipos como los Tuzos del Pachuca, los Gallos del Querétaro, los Tigres de la UANL y las Chivas del Guadalajara si lo que quiere es volver a pelear por el campeonato como ocurrió en la temporada anterior.

Con 15 puntos por disputarse, y tras el resultado de este fin de semana ante Juárez, Cruz Azul tiene todo en sus manos para lograr esta cantidad de unidades, las cuales incluso podrían ayudarlo a quedar entre los primeros cuatro de la tabla general y cerrar los cuartos de final en su casa.

¿Qué equipos tiene que enfrentar Cruz Azul en el Apertura 2026?

Llegar a esta cantidad, sin embargo, podría ser un poco complicado para Cruz Azul toda vez que, de los cinco partidos que tiene en este cierre de temporada, solamente uno se disputará en el Estadio Banorte, siendo este ante León el 1 de noviembre a las 7 de la noche.

Así, el equipo de Joel Huiqui tendrá que sacar puntos de visitante ante equipos como los Tuzos del Pachuca, los Gallos del Querétaro, los Tigres de la UANL y las Chivas del Guadalajara si lo que quiere es volver a pelear por el campeonato como ocurrió en la temporada anterior.