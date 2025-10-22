¡ÚLTIMA HORA! Los dos equipos que se han clasificado a la Liguilla del Apertura 2025
Cruz Azul y Rayados de Monterrey han sacado sus boletos para ir a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX; ya son cuatro los que están dentro de la fase Final.
La Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está a solo tres jornadas de suceder, y cuando los equipos cierran fuerte para aspirar al menos a la zona de Play In hay dos conjuntos que HOY ya celebran de haber logrado su pase directo a la etapa de liguilla.
Luego de los resultados ocurridos a media semana con Cruz Azul y Rayados, en la actividad de la Jornada 14 del torneo, ambas escuadras matemáticamente están ya en Liguilla acompañando a Toluca y al conjunto de América.
Y es que la tabla general del torneo, indica a estas alturas, que el líder de momento es Toluca que suma 31 puntos, seguido del Ame con la suma de 30 unidades; Rayados también con 30 puntos y la Máquina Celeste de la Cruz Azul en tanto con 29 puntos tiene su boleto a Liguilla.
Para esta etapa, son seis los boletos que están disponibles, y ahora aspiran los Tigres y los Tuzos del Pachuca para tomar esos pasaportes, aunque ahí la lucha está cerrada y las tres jornadas venideras serán determinantes pues Chivas, Juárez, Tijuana y hasta los Pumas, quieren cerrar fuerte para que con combinaciones de resultados, ir directo a Liguilla y no pasar por el Play In.
Así marcha la tabla general de la Liga MX hasta la fecha 14 del torneo
- Toluca – 31 pts
- América – 30 pts
- Monterrey – 30 pts
- Cruz Azul – 29 pts
- Tigres UANL – 26 pts
- Pachuca – 21 pts
- Tijuana – 20 pts
- Guadalajara – 20 pts
- FC Juárez – 19 pts
- Pumas UNAM – 14 pts
- Santos Laguna – 14 pts
- Atlético de San Luis – 13 pts
- Atlas – 13 pts
- León – 12 pts
- Mazatlán FC – 12 pts
- Querétaro – 11 pts
- Necaxa – 10 pts
- Puebla – 8 pts
En la jornada 14 del Apertura 2025, el equipo de Rayados de Monterrey le ganó a Juárez por marcador de 4-2 en la cancha del Gigante de Acero; en tanto que el Cruz Azul igualó en contra del conjunto de Necaxa en el Estadio Victoria, en los enfrentamientos sucedidos el martes en la fecha 14 de Liga MX.
