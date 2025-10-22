¡ÚLTIMA HORA! Los dos equipos que se han clasificado a la Liguilla del Apertura 2025

La Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está a solo tres jornadas de suceder, y cuando los equipos cierran fuerte para aspirar al menos a la zona de Play In hay dos conjuntos que HOY ya celebran de haber logrado su pase directo a la etapa de liguilla.

Luego de los resultados ocurridos a media semana con Cruz Azul y Rayados, en la actividad de la Jornada 14 del torneo, ambas escuadras matemáticamente están ya en Liguilla acompañando a Toluca y al conjunto de América.

Y es que la tabla general del torneo, indica a estas alturas, que el líder de momento es Toluca que suma 31 puntos, seguido del Ame con la suma de 30 unidades; Rayados también con 30 puntos y la Máquina Celeste de la Cruz Azul en tanto con 29 puntos tiene su boleto a Liguilla.

Para esta etapa, son seis los boletos que están disponibles, y ahora aspiran los Tigres y los Tuzos del Pachuca para tomar esos pasaportes, aunque ahí la lucha está cerrada y las tres jornadas venideras serán determinantes pues Chivas, Juárez, Tijuana y hasta los Pumas, quieren cerrar fuerte para que con combinaciones de resultados, ir directo a Liguilla y no pasar por el Play In.

Así marcha la tabla general de la Liga MX hasta la fecha 14 del torneo

Toluca – 31 pts América – 30 pts Monterrey – 30 pts Cruz Azul – 29 pts Tigres UANL – 26 pts Pachuca – 21 pts Tijuana – 20 pts Guadalajara – 20 pts FC Juárez – 19 pts Pumas UNAM – 14 pts Santos Laguna – 14 pts Atlético de San Luis – 13 pts Atlas – 13 pts León – 12 pts Mazatlán FC – 12 pts Querétaro – 11 pts Necaxa – 10 pts Puebla – 8 pts

La Pandilla dice presente Ⓜ️



Está confirmado, @Rayados jugará la Fase Final del Apertura 2025.



Monterrey no se va a perder esa fiesta. 😏#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/fGalOEunyd — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2025

En la jornada 14 del Apertura 2025, el equipo de Rayados de Monterrey le ganó a Juárez por marcador de 4-2 en la cancha del Gigante de Acero; en tanto que el Cruz Azul igualó en contra del conjunto de Necaxa en el Estadio Victoria, en los enfrentamientos sucedidos el martes en la fecha 14 de Liga MX.