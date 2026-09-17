Cruz Azul recibiría MILLONES de dólares a finales del 2026 gracias a Chivas

La Máquina de Cruz Azul ha recuperado la sonrisa en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de sumar una victoria en el Clásico Nacional frente al América, por lo que ahora tiene como objetivo terminar la temporada regular entre los primeros de la tabla general.

cruz azul

El Apertura 2026 terminará en diciembre de este año, y es precisamente en este mes en donde Cruz Azul podría recibir millones de dólares gracias a Chivas y, específicamente, a Roberto Alvarado. Por tal motivo, es preciso que conozcas todos los detalles sobre esta información.

¿Por qué Cruz Azul podría recibir millones de dólares gracias a Chivas?

Fue en los últimos días cuando se dio a conocer el interés del Spartak Moscú por hacerse de los servicios de Roberto Alvarado, jugador de las Chivas. Al final el acuerdo no llegó a buen término; sin embargo, no se descarta una reunión entre ambas directivas durante el siguiente mercado de fichajes invernal.

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¡CHIVAS LE DICE NO A 15 MDD POR EL PIOJO! 🚨🇲🇽



El Spartak de Moscú puso sobre la mesa una oferta de 15 MILLONES DE DÓLARES por Roberto Alvarado, pero el Rebaño Sagrado decidió rechazarla. 💰❌



La directiva rojiblanca no quiere desprenderse de una de sus figuras, especialmente… pic.twitter.com/yzeuliCOcg — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 7, 2026

Si esta situación se mantiene y el Piojo Alvarado decide salir del Rebaño Sagrado rumbo a Rusia, entonces el dinero que el Moscú pague por él tendrá que dividirse entre Chivas y Cruz Azul, lo anterior recordando que los celestes tienen un porcentaje de la carta del jugador.

Bajo este contexto, el periodista Kery Ruiz establece que Chivas habría colocado a Roberto Alvarado en un valor de 20 millones de dólares, y si el precio se respeta Cruz Azul podría recibir 10 millones toda vez que conserva el 50 por ciento de la carta del mexicano, una cantidad por demás interesante para el club.

Cruz Azul o Chivas, ¿en qué equipo le ha ido mejor a Roberto Alvarado?

A nivel individual, el rendimiento de Roberto Alvarado en Chivas ha sido mejor al registrar 37 goles y 31 pases a gol por los 19 tantos y 25 asistencias que hizo en La Noria; sin embargo, vale decir que fue en Cruz Azul en donde logró el título en el torneo Guardianes 2021.