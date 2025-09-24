¿Su casa? El legendario récord de Pumas que está a punto de romper Cruz Azul 40 años después

Cruz Azul encontró en el Estadio Olímpico Universitario una verdadera casa y sino, vean la cantidad de partidos sin perder de la Máquina Celeste en el inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur; 21 juegos. El club de La Noria está a 90 minutos de romper un récord que estableció Pumas hace más de 20 años.

El récord de Pumas inició en la fecha 22 de la temporada 1978-1979 y culminó en la jornada 21 de la campaña 1979-1980, Universidad Nacional registró 21 compromisos sin conocer la derrota en el Olímpico Universitario y hoy, 25 años después, los pupilos de Nicolás Larcamón podrían romper esa marca si logran derrotar o empatar con los Gallos Blancos de Querétaro en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2025.

Su casa un semestre más

Por sí fuera poco, la Máquina Celeste renovará su vínculo con Pumas y el Olímpico Universitario por seis meses más (Torneo Clausura 2026) antes de regresar a la que será su casa en el segundo semestre del siguiente año. Con ello, dos de los clubes más grandes del futbol mexicano seguirá compartiendo inmueble.

Por si le faltarán ingredientes a esta estadística, Cruz Azul pelearía por el partido invicto número 23 nada más y nada menos que contra las Águilas del América en una edición más del Clásico Capitalino. Después de verse las caras con Gallos Blancos el día de hoy, visitarán la cancha de los Xolos de Tijuana en la jornada 11 y en la fecha 12 harán lo propio en el ‘Volcán’ de los Tigres de la UANL.

Finalmente, una victoria celeste también significaría una jornada más como líderes de la tabla general y dar un paso gigante en busca de asegurar el boleto a la liguilla directa del Apertura 2025.

