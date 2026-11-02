CONFIRMADO: DT de la Liga BBVA MX reprueba examen de nacionalización mexicana: “Acerté 3 (preguntas) de 10"

Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico de los Xolos de Tijuana de la Liga BBVA MX, reprobó el examen de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana, tras acertar solo tres respuestas de 10 preguntas, por lo que tendrá que repetir la prueba en los próximos días.

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Loco Abreu reprueba su examen para obtener la nacionalidad mexicana

Durante la conferencia de prensa posterior al empate 3-3 entre su equipo, los Xolos de Tijuana, y los Rayados de Monterrey, Loco Abreu reveló cómo le fue en el examen de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana y se sinceró respecto al resultado obtenido en los exámenes.

"Me fue de la ching... Reprobé. Ya estoy acostumbrado a reprobar el estudio, así que no me generó ningún impacto emocional, porque ya lo había vivido. Ahora pedimos una nueva cita y bueno, a esperar que la pregunta aleatoria tenga un poquito más cerca del siglo XXI", reconoció Abreu en la conferencia.

Crédito: Mexsport

El estratega de los Xolos, nacido en Minas, Uruguay, señaló que requería de, al menos ocho aciertos de 10 para pasar el examen de naturalización y obtener la nacionalidad mexicana y recordó que una de las preguntas que venía en la prueba hacía mención a la canción típica con la que los mexicanos celebran los cumpleaños. "Las Mañanitas".

"La única que dije ‘si le saco mal en esta me arrojan’, me sacan de México y no entro más", bromeó al respecto y señaló que las complicaciones llegaron cuando la prueba incluyó preguntas sobre líderes de las culturas prehispánicas.

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