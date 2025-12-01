Cruz Azul vs Chivas: Alineación de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025
Solo queda un lugar en las Semifinales del Apertura 2025 y se lo disputarán Cruz Azul y Chivas
Solo queda un lugar en las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y serán Cruz Azul y Chivas los encargados de disputarse el puesto este domingo 30 de noviembre en la cancha del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
Alineaciones de Cruz Azul y Chivas
No hay margen de error para Cruz Azul y Chivas que empataron en la ida sin goles y postergaron la definición de la serie de Cuartos de Final para esta tarde.
Nicolás Larcamón y Gabriel Milito mandarán a la cancha a sus mejores hombres para conseguir la victoria que necesitan para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
El empate a cero goles en el global le da el pase a La Máquina, pero será muy arriesgado especular ante una delantera que cuenta con uno de los campeones de goleo del campeonato como lo es Hormiga González.
Alineación de Cruz Azul:
- 1.- Andrés Gudiño
- 4.- Willer Ditta
- 6.- Erick Lira
- 8. L. Faravelli
- 29.- Carlos Rotondi
- 19.- Carlos Rodríguez
- 16.- Jeremy Márquez
- 33.- Gonzalo Piovi
- 20.- José Paradela
- 15.- Nacho Rivero
- 21.- Toro Fernández
- DT: Nicolás Larcamón
Alineación Chivas
- 1.- Tala Rangel
- 23.- Daniel Aguirre
- 17.- Luis Romo
- 21.- J. Castillo
- 37.- Richard Ledezma
- 6.- Omar Govea
- 28.- Fernando González
- 5.- B. González
- 25.- Roberto Alvarado
- 10.- Efraín Álvarez
- 34.- Hormiga González
- DT: Gabriel Milito
