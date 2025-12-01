deportes
Nota

Cruz Azul vs Chivas: Alineación de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025

Solo queda un lugar en las Semifinales del Apertura 2025 y se lo disputarán Cruz Azul y Chivas

_LMX_A25_CFV_CAZ_GDL_
Emmanuel Martinez/MEXSPORT
during the quarter-final second match between Cruz Azul and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on November 30, 2025 in Mexico City, Mexico.
Francisco Fernández
Liga MX
Solo queda un lugar en las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y serán Cruz Azul y Chivas los encargados de disputarse el puesto este domingo 30 de noviembre en la cancha del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

Alineaciones de Cruz Azul y Chivas

No hay margen de error para Cruz Azul y Chivas que empataron en la ida sin goles y postergaron la definición de la serie de Cuartos de Final para esta tarde.

Nicolás Larcamón y Gabriel Milito mandarán a la cancha a sus mejores hombres para conseguir la victoria que necesitan para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El empate a cero goles en el global le da el pase a La Máquina, pero será muy arriesgado especular ante una delantera que cuenta con uno de los campeones de goleo del campeonato como lo es Hormiga González.

Alineación de Cruz Azul:

  • 1.- Andrés Gudiño
  • 4.- Willer Ditta
  • 6.- Erick Lira
  • 8. L. Faravelli
  • 29.- Carlos Rotondi
  • 19.- Carlos Rodríguez
  • 16.- Jeremy Márquez
  • 33.- Gonzalo Piovi
  • 20.- José Paradela
  • 15.- Nacho Rivero
  • 21.- Toro Fernández
  • DT: Nicolás Larcamón

Alineación Chivas

  • 1.- Tala Rangel
  • 23.- Daniel Aguirre
  • 17.- Luis Romo
  • 21.- J. Castillo
  • 37.- Richard Ledezma
  • 6.- Omar Govea
  • 28.- Fernando González
  • 5.- B. González
  • 25.- Roberto Alvarado
  • 10.- Efraín Álvarez
  • 34.- Hormiga González
  • DT: Gabriel Milito

Cruz Azul
Chivas
