Cruz Azul vs Chivas: Alineación de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025

Solo queda un lugar en las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y serán Cruz Azul y Chivas los encargados de disputarse el puesto este domingo 30 de noviembre en la cancha del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Alineaciones de Cruz Azul y Chivas

No hay margen de error para Cruz Azul y Chivas que empataron en la ida sin goles y postergaron la definición de la serie de Cuartos de Final para esta tarde.

Nicolás Larcamón y Gabriel Milito mandarán a la cancha a sus mejores hombres para conseguir la victoria que necesitan para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El empate a cero goles en el global le da el pase a La Máquina, pero será muy arriesgado especular ante una delantera que cuenta con uno de los campeones de goleo del campeonato como lo es Hormiga González.

Alineación de Cruz Azul:



1.- Andrés Gudiño

4.- Willer Ditta

6.- Erick Lira

8. L. Faravelli

29.- Carlos Rotondi

19.- Carlos Rodríguez

16.- Jeremy Márquez

33.- Gonzalo Piovi

20.- José Paradela

15.- Nacho Rivero

21.- Toro Fernández

DT: Nicolás Larcamón

Alineación Chivas

1.- Tala Rangel

23.- Daniel Aguirre

17.- Luis Romo

21.- J. Castillo

37.- Richard Ledezma

6.- Omar Govea

28.- Fernando González

5.- B. González

25.- Roberto Alvarado

10.- Efraín Álvarez

34.- Hormiga González

DT: Gabriel Milito

