Jugará el Mundial 2026, Chivas lo tenía prácticamente abrochado, pero Monterrey se lo quitaría de las manos

Chivas busca regresar al primer plano dentro de la Liga BBVA MX y, de la mano de Gabriel Milito, consiguió clasificar a la Liguilla del Apertura 2025 donde enfrentarán a Cruz Azul con el objetivo de avanzar a semifinales. Sin embargo, la directiva ya piensa en el mercado invernal y un futbolista que jugará el Mundial 2026 con la Selección Mexicana está en carpeta del Guadalajara, pero ahora Monterrey se lo quitaría de las manos.

Monterrey busca concretar el regreso de César Montes

Reportes indican que César Montes, defensor central de 28 años, tiene el deseo de regresar a la Liga BBVA MX y, si bien es cierto que Chivas intentó concretar su fichaje, la intención del jugador sería firmar contrato con Rayados, equipo con el cual debutó en Primera División y que lo catapultó hacia el futbol europeo. Por otro lado, Guadalajara daría luz verde a la salida de uno de sus jugadores juveniles .

Crédito: Getty Images César Montes busca regresar a Monterrey en 2026

La información indica que Montes le habría comentado a la directiva de Monterrey que regresaría una vez finalizada la Copa del Mundo, es decir, para el Apertura 2026. Sin embargo, su vuelta a Nueva León está sujeta a las ofertas que el defensor tenga sobre la mesa en dicho momento. Pues los reportes indican que si César recibe una oferta de Europa que sea de su interés, tendría en mente continuar con su carrera en el Viejo Continente.

🚨🔙 ¡MONTES REGRESA A LA LIGA MX! 🤠



Según información de @santiago4kd, César Montes ya habló con la directiva de Rayados para concretar su regreso después del Mundial.



🇲🇽⚽ Aunque el central quería volver antes, Aguirre le pidió que se mantenga en Europa al menos hasta que… pic.twitter.com/2aDTbutdDj — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) November 29, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Chivas intentó el fichaje de César Montes de cara al 2026

Resulta que Chivas fue el primer equipo mexicano en mostrar interés en el canterano de Monterrey. Incluso se habló de que Montes escucharía la propuesta del Guadalajara, pero lo cierto es que su corazón le pertenece a Rayados. En este contexto, el defensor del Lokomotiv de Moscú escogería jugar en la Pandilla antes que fichar por el Rebaño una vez finalizada la cita mundialista en México, Estados Unidos y Canadá.

César Montes tiene una extensa historia con Monterrey

El zaguero central de la Selección Mexicana logró debutar en la Liga BBVA MX de la mano de Rayados en el año 2015. Desde ese entonces, Montes consiguió ganar cinco títulos con la institución regiomontana: dos Concachampions, una Liga BBVA MX y dos Copa BBVA MX. Además, disputó un total de 265 partidos hasta que en enero de 2023 dio el salto a Europa tras ser fichado por el Espanyol de España.