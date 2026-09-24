OFICIAL: El Cruz Azul vs Chivas del Apertura 2026 se jugará en un estadio para menos de 15,000 personas

El enfrentamiento entre Cruz Azul Femenil y Chivas Femenil, correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026 a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El choque tendrá como escenario el Estadio Centenario, ubicado en Cuernavaca, Morelos. El recinto, que cuenta con una capacidad aproximada para 14,500 espectadores, funge como la casa oficial de Cruz Azul Femenil desde el torneo Clausura 2026, sede a la que la directiva cementera trasladó sus partidos como local tras dejar las instalaciones de La Noria en la Ciudad de México para consolidar una nueva plaza deportiva.

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Cruz Azul Femenil se presenta a esta cita con la urgencia de enderezar el camino luego de caer 2-0 en su visita a Santos Laguna en el Estadio Corona durante la fecha anterior. La escuadra celeste marcha en el séptimo peldaño del Grupo A con 12 puntos (cuatro triunfos y cuatro derrotas), por lo que sumar las tres unidades en casa resulta indispensable para no rezagarse en la contienda por los puestos de Liguilla.

Por su parte, Chivas Femenil arriba con el ánimo a favor tras conseguir una sólida victoria 0-2 en calidad de visitante ante las Xolas de Tijuana en el Estadio Caliente. El Rebaño Sagrado se coloca como sublíder del Grupo B con 15 unidades (cinco victorias y tres descalabros), encarando su segundo compromiso consecutivo fuera de casa con la consigna de recortar distancias respecto a la cima del sector.

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Nuestro próximo partido 🚂💥💙



Los esperamos en el Centenario 🏟️

🆚 Chivas

⏰ 19:00 pic.twitter.com/f7zT8TqVQE — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) September 22, 2026

Precios de los boletos Cruz Azul vs Chivas



Las entradas para este compromiso en el Estadio Centenario cuentan con costos accesibles para la afición:



Cabecera y Grada General: Disponibles a partir de los $100 pesos .

Disponibles a partir de los . Zona Preferente / Plateas: Secciones techadas y con mejor visibilidad del terreno de juego con precios entre $150 y $250 pesos.

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