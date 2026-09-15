EN RIESGO: Cruz Azul vs Inter Miami podría ser reprogramado tras el caos con el viaje de La Máquina

Cruz Azul pasó cerca de cinco horas varado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y nunca pudo despegar rumbo a Miami.

La Máquina tenía previsto viajar este lunes a Florida para disputar la Campeones Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi, pero un problema con el peso y balance del avión terminó por echar abajo el itinerario.

Te puede interesar: Christian Ebere sí jugará contra Messi y así fue como Cruz Azul lo logró

Los jugadores tuvieron que abandonar el AIFA y trasladarse a un hotel cercano. El nuevo plan es volar durante la mañana del martes, apenas un día antes del partido programado para el miércoles 16 de septiembre.

El retraso no solamente alteró la preparación de Cruz Azul. En las últimas horas comenzaron a surgir reportes sobre una posible reprogramación de la Campeones Cup debido a los tiempos de llegada del conjunto cementero a Miami.

Por ahora, el partido no ha sido suspendido ni existe un anuncio oficial sobre un cambio de fecha. Sin embargo, la situación ya abrió una incógnita que no estaba contemplada: si Cruz Azul podrá disputar el encuentro el miércoles tal como estaba previsto.

NO HAY AVION

La directiva de Cruz Azul no ha podido conseguir otro avión y sería hasta mañana cuando viajen a Miami. El staff y utileria viajaron en el vuelo al cual no se subieron los jugadores. pic.twitter.com/eJsn9d8p5g — david medrano felix (@medranoazteca) September 14, 2026

¿Por qué podría cambiar de fecha el Cruz Azul vs Inter Miami?

Uno de los puntos que genera dudas tiene que ver precisamente con la llegada de Cruz Azul a Estados Unidos. Distintos reportes señalan que los equipos deben encontrarse en la sede con 48 horas de anticipación, un plazo que La Máquina ya no alcanzaría si consigue viajar hasta el martes.

La situación tendría que ser analizada por los organizadores, sobre todo porque el retraso no habría sido provocado por una decisión deportiva del club. La logística del traslado formaba parte de la organización de la Campeones Cup y el problema con la aeronave terminó impidiendo el viaje de la plantilla.

Parte de la delegación cementera, incluyendo dirctivos, staff y utilería, sí consiguió viajar después de realizar ajustes en el traslado. Los futbolistas, en cambio, permanecieron en México.

Hasta el momento no existe una resolución que obligue a modificar la fecha del encuentro. Tanto los canales oficiales de Cruz Azul como los de la competencia mantienen el partido programado para este miércoles.

Te puede interesar: Cruz Azul: ¿cuántos clubes mexicanos le han ganado a Lionel Messi?

Cruz Azul viajaría a Miami apenas un día antes del partido

La intención ahora es que el plantel salga del país durante la mañana del martes. De cumplirse el nuevo itinerario, Cruz Azul llegaría a Florida con aproximadamente un día de margen antes de enfrentar al Inter Miami.

El contratiempo aparece además en una semana exigente para el conjunto cementero. La Máquina viene de disputar el Clásico Joven ante América y ahora deberá cambiar rápidamente de página para buscar un nuevo título internacional.

A menos de que la organización determine un cambio durante las próximas horas, Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre en Florida.