Nueva PATERNIDAD: la racha de Cruz Azul ante América que ya comienza a pesar en el Clásico Joven

Cruz Azul volvió a imponerse al América. La Máquina derrotó 4-3 a las Águilas en uno de los partidos más espectaculares del Apertura 2026 y, además de terminar con el invicto azulcrema, extendió una importante racha en el Clásico Joven.

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Los celestes llegaron a tener ventaja de 4-1 gracias a los goles de Erik Lira, José Paradela, Jesús Orozco Chiquete y Gabriel Fernández. América reaccionó en la segunda mitad, pero no consiguió completar la remontada.

El resultado también confirmó el buen momento que atraviesa Cruz Azul frente a uno de sus máximos rivales.

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¿Cuánto tiempo lleva Cruz Azul sin perder ante América?

Si se toman únicamente los partidos de fase regular de Liga BBVA MX, Cruz Azul ya acumula cinco Clásicos Jóvenes consecutivos sin perder ante América.

La última victoria de las Águilas en temporada regular ocurrió en febrero de 2024. Desde entonces, La Máquina registra tres triunfos y dos empates:

Apertura 2024: Cruz Azul 4-1 América

Clausura 2025: América 0-0 Cruz Azul

Apertura 2025: Cruz Azul 2-1 América

Clausura 2026: América 1-1 Cruz Azul

Apertura 2026: Cruz Azul 4-3 América

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La tendencia también favorece a los celestes al ampliar el registro a todas las competencias. En los últimos 11 enfrentamientos oficiales, incluyendo fase regular, Liguilla y Concacaf Champions Cup, Cruz Azul suma cinco victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas.

América mantiene ventaja en el historial general y también consiguió eliminaciones importantes durante este periodo, pero los resultados recientes muestran un Clásico Joven mucho más favorable para La Máquina.

El 4-3 de este sábado agregó un nuevo capítulo: Cruz Azul terminó con el invicto del América y volvió a demostrar que la historia reciente de esta rivalidad ha comenzado a cambiar.