Cruz Azul llega en crisis ante Juárez, pero hay un dato que ilusiona a sus aficionados

Cruz Azul enfrenta este sábado 17 de octubre a FC Juárez con una estadística que juega completamente a su favor: La Máquina ha ganado los siete partidos que ha disputado como local frente a los Bravos en la Liga MX. Sin embargo, el conjunto cementero llega a este compromiso después de tres encuentros consecutivos sin conseguir la victoria.

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El partido, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, representa una oportunidad para recuperar terreno en la clasificación y dejar atrás las dudas que han acompañado al equipo durante las últimas semanas.

Aunque el historial favorece ampliamente a los celestes, el momento deportivo de ambos equipos añade presión a un enfrentamiento en el que Cruz Azul parte como favorito.

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¿Cuántas veces ha derrotado Cruz Azul a Juárez como local?

Desde que FC Juárez comenzó a competir en la Primera División, sus visitas a Cruz Azul se han convertido en una historia de derrotas. Los cementeros registran siete triunfos en siete enfrentamientos como anfitriones, sin empates ni victorias para el conjunto fronterizo.

Entre los antecedentes más recientes aparecen el triunfo celeste por 3-2 en el Apertura 2025 y la goleada por 4-0 del Apertura 2024.

El dominio contrasta con los resultados generales de la serie. Juárez sí ha conseguido complicarle partidos a Cruz Azul cuando juega en casa, incluida una victoria por 1-0 durante el Clausura 2025.

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¿Por qué Cruz Azul necesita ganar ante FC Juárez?

Más allá de defender su historial, Cruz Azul necesita reencontrarse con la victoria para evitar perder posiciones en la tabla del Apertura 2026.

El equipo llega con tres partidos consecutivos sin ganar, aunque presume una racha de tres encuentros sin derrota como local, con dos victorias y un empate.

Juárez tampoco atraviesa un buen momento. Los Bravos han perdido sus cinco partidos como visitantes en el torneo y ocupan el último lugar de la clasificación.

El encuentro se disputará este sábado 17 de octubre en el Estadio Banorte, con inicio anunciado para las 21:10 horas del centro de México.