La debilidad de Pachuca que Cruz Azul buscará aprovechar para dar otro golpe en la Liga MX

Cruz Azul tendrá una oportunidad importante cuando visite a Pachuca este miércoles 21 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026. Aunque los Tuzos suelen convertir el Estadio Hidalgo en una plaza complicada, todavía no han conseguido ganar como locales durante el actual campeonato, una estadística que La Máquina buscará aprovechar para mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX.

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El conjunto dirigido por Joel Huiqui llegará después de golear 5-0 a FC Juárez, resultado que fortaleció su confianza en un momento decisivo del torneo. Sin embargo, el compromiso en Hidalgo exigirá algo diferente: enfrentar a un rival que necesita recuperar terreno ante su afición.

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¿Por qué Pachuca no ha podido ganar en el Estadio Hidalgo?

Los Tuzos han tenido dificultades para convertir sus partidos como locales en victorias. Entre sus resultados recientes aparecen el empate 2-2 frente a Tijuana, el 20 de septiembre, y el 3-3 contra Necaxa, el 11 de octubre.

En esos dos encuntros, Pachuca recibió cinco goles, una cifra que evidencia problemas defensivos y que podría abrir oportunidades para el ataque cementero.

Salomon Rondon of Pachuca during the 12th round match between Monterrey vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 18, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

No obstante, sería un error interpretar esa estadística como garantía de victoria. Pachuca también ha demostrado capacidad ofensiva y enfrentará a Cruz Azul con la necesidad de cambiar su situación.

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¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en sus últimas visitas a Pachuca?

Los antecedentes recientes ofrecen otro dato favorable para La Máquina. Cruz Azul ganó sus dos visitas más recientes al Estadio Hidalgo: 1-0 en el Apertura 2025 y 4-2 en el Apertura 2024.

Además, el conjunto cementero también se impuso 2-0 en ese escenario durante el Apertura 2023, aunque perdió allí en el Clausura de ese mismo año.

El encuentro de este miércoles representa de esta manera una oportunidad para prolongar una tendencia positiva como visitante y aprovechar las dificultades que Pachuca ha experimentado frente a su público.

El partido está programado para el miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo, donde ambos clubes disputarán tres puntos importantes rumbo al cierre de la fase regular.