Cruz Azul vs Rayadas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil; marcador online
Cruz Azul vs Rayadas se enfrentan en el inicio de los Cuartos de Final para ambas escuadras. Sigue con nosotros todas las actualizaciones del partido
Este miércoles 29 de abril del 2026, inicia la actividad de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Femenil y uno de los primeros juegos es el Cruz Azul vs Rayadas de Monterrey. El encuentro se disputa en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.
La Máquina se enfrenta contra el segundo lugar de la tabla que llega de perder 3-0 ante Tigres. Por su parte, la Máquina llega de empatar 1-1 ante Pumas en la última fecha de la competición.
Alineaciones de Cruz Azul vs Rayadas de Monterrey
Alineación de Cruz Azul
Portera: Godínez
Defensas: Miranda, Robe, Mendoza, Gutiérrez
Mediocampistas: Rodríguez, Ángeles, Lomelí, León y Kanu
Delanteras: Ana Martínez
Alineación de Rayadas
Portera: Manrique
Defensas: Bernal, Calderón, del Campo y Silva
Mediocampistas: Pérez, García, Servín y
Delanteras: Gielnik, Seaposenwe y Veloz.
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