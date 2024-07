Alineaciones confirmadas Cruz Azul vs Tijuana | Jornada 3 del Apertura 2024

Este martes 16 de julio del 2024, comienza la actividad de la jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se disputan; Querétaro vs Chivas, Atlas vs Santos, Pachuca vs Atlético San Luis, Puebla vs León, Cruz Azul vs Tijuana, Juárez vs Pumas, Necaxa vs Monterrey, Toluca vs Mazatlán y Tigres vs América.

Uno de los juegos más llamativos es el Cruz Azul vs Tijuana pues se enfrentan los dos equipos que van punteros en la tabla al ser los únicos que han ganado sus dos partidos. El encuentro se va a disputar en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Alineación de Cruz Azul

Portero: Mier

Defensas: Piovi, Romo, Ditta

Mediocampistas: Rotondi, Rivero, Faravelli y Sánchez

Delanteros: Montaño, Rodríguez y Giakoumakis

Alineación de Tijuana

Portero: Rodríguez

Defensas: Díaz, Gomez, Balanta y Mejia

Mediocampistas: Corona, Rivera, Blanco, Reynoso y Vega

Delanteros: González

Así llega Cruz Azul y Tijuana

Cruz Azul llega ubicado en el primer lugar de la tabla con seis puntos tras las primeras dos jornadas. En la jornada 1 logró ganarle 1-0 a Mazatlán como local y en la jornada dos, derrotó a Monterrey 4-0.

Por otra parte, Tijuana llega ubicado en el segundo lugar de la tabla con seis puntos. En la jornada uno, venció 2-1 a Querétaro y en la jornada 2, derrotó 4-2 a Chivas.

