Este es el Mundial donde México llevó más jugadores Sub-23

Las vibras de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se sienten en el ambiente y por eso muchos ya se parten la cabeza en cuanto a cuáles serán los nombres de los seleccionados nacionales que representarán a México en casa en este 2026. Ante las lamentables noticias que han golpeado algunas posiciones, vale la pena recordar la vez que se llevaron más jugadores menores de 23 años.

Vasco da Gama vs Palmeiras| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

¿Cuál fue el Mundial donde México llevó más Sub-23?

En parte de lo que es un discurso bastante cargado de tópicos de parte de la afición, se lee muy seguido el ámbito de llevar jóvenes al equipo nacional. Parece que si el estratega no lleva nuevos rostros, el trabajo no se está haciendo bien. Ese tema incluso ya se instaló en la agenda de Javier Aguirre, aunque él fue quien más Sub-23 llevó en las Copas del Mundo más recientes.

En comparación con los procesos más recientes, El Vasco hizo una hazaña al convocar a 8 futbolistas menores de 23 años para el Mundial de Sudáfrica 2010. Mientras otros llevaron una mínima cantidad, Aguirre confió en el talento que tuvo disponible para ese torneo. Y este es el listado de esos futbolistas.

Héctor Moreno - 22 años

Efraín Juárez - 22 años

Jorge Torres Nilo - 22 años

Pablo Barrera - 21 años (cumplió 22 durante el Mundial)

Giovani dos Santos - 20 años

Andrés Guardado - 22 años (cumplió 23 en septiembre de 2010)

Carlos Vela - 21 años

Javier Hernández - 21 años recién cumplidos

¿Cuáles son las cifras de Sub-23 de otros DT’s de México en Mundiales?

Pese a que las críticas son severas por no tener perfiles juveniles, los técnicos no se preocuparon por eso. Los estrategas de otros procesos realmente no tuvieron reparo en ignorar esta regla que la afición impone para estar contenta con los equipos nacionales. Así son las cifras contundentes.