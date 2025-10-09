¿Cuál sería el rival de México si llega a semifinales del Mundial Sub-20?

El Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile entra en su fase decisiva y con este ofrece un duelo de mucha rivalidad, se trata de México que se medirá a Argentina en los cuartos de final con un boleto en juego a las semifinales del torneo.

La Selección Azteca, dirigido por Eduardo Arce, llega con la moral alta tras superar el temible Grupo C denominado “grupo de la muerte”. La figura de Gilberto Mora, autor de tres goles en el certamen, se ha consolidado como el referente ofensivo de un equipo que mezcla juventud con carácter y experiencia en la primera división.

El triunfador de este choque enfrentará al vencedor del compromiso entre España y Colombia, en una ruta que podría llevar al cuadro nacional a conseguir por primera vez el campeonato mundial de la categoría, lo cual seria uno de las más grandes logros en la historia reciente del futbol mexicano.

Colombia o España los posibles rivales

Te puede interesar:



Frente a ellos, la Albiceleste presenta un once equilibrado donde destaca el goleador Alejo Sarco del Bayer Leverkusen, acompañado de talentos como Gianluca Prestiani. Los sudamericanos superaron a Nigeria en la ronda anterior con solvencia, demostrando su poder ofensivo por un marcador abultado de 4-0.

EL partido aporta un interés especial tras el empate entre México y España en la fase de grupos que terminó con un empate a 1-1, resultado que terminó beneficiando al al clasificar como segundo del sector. Ahora, el equipo de Arce busca hacer historia eliminando a otro candidato a llevarse este trofeo.

México intentará proseguir su imparable participación. Con Gilberto Mora como estandarte y un bloque sólido en defensa, los seleccionados creen firmemente en su oportunidad de avanzar a las semifinales.

Te puede interesar: ¿Quién es el jugador de la Selección Sub-20 que tiene los ojos de Europa puestos en él? No es Gilberto Mora